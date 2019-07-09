20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

مسقط – الرؤية

بدأت أمس مرحلة تعديل الرغبات للعام الأكاديمي 2019/2020 وتستمر لغاية الساعة الثانية ظهرا من السبت 20 يوليو الجاري، ليتمكن الطلبة من تعديل خياراتهم خلال مرحلة التسجيل الأولى.

وقال المدير العام المساعد لمركز القبول الموحد أحمد بن محمد العزري إنّ مرحلة تعديل الرغبات هي النهائية لتعديل وإضافة وترتيب البرامج الدراسية حيث تعتبر الاستمارة الإلكترونية في الفترة من 9-20 يوليو 2019 هي طلب الالتحاق النهائي بالنسبة للبرامج المعلن عنها، ولن تكون هناك فرصة أخرى للتعديل لاحقاً، ويمكن للطلبة الإضافة من برامج المستجدات التي يعلن عنها المركز خلال هذه الفترة، والتقدم لعدد غير محدد من البرامج على ألا يقل عدد الخيارات عن 12 خياراً.

وأكد العزري أنّ على الطلبة الذين تصدر نتائجهم متأخرة، مثل الدارسين لشهادة A-Level والطلبة الذين يجلسون لامتحانات الدور الثاني القيام بتغيير رغباتهم من البرامج الدراسية في هذه الفترة 9-20 يوليو 2019 ولن تسنح لهم فرصة لتغييرها بعد ظهور نتائجهم النهائية. لذا على الطلبة متابعة الأخبار والإعلانات في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للمركز، ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وقنوات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر المستجدات في إجراءات التسجيل والقبول. كما يمكن للطلبة الذين لم يسبق لهم التسجيل مسبقاً التسجيل خلال هذه المرحلة والاختيار من البرامج الدراسية.

وأوضح العزري أنّ من أبرز المستجدات في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات المطروحة للعام الأكاديمي 2019/2020 إلغاء بعض البرامج الدراسية التي ورد ذكرها في دليل الطالب، واعتماد مادة العلوم الصحية بديلاً لمادة الأحياء ببعض البرامج الدراسية التي من أحد شروطها دراسة الطلبة لمادة الأحياء، وإلغاء متطلبات النجاح في مقابلات برامج فرنسا، وتتوافر هذه المستجدات على الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد.

وبالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادات معادلة لدبلوم التعليم العام والشهادات الدولية من داخل السلطنة وخارجها، أشار العزري إلى أنّ عليهم تحميل نسخة من الوثائق التالية في النظام الإلكتروني في الوصلة المخصصة لذلك، علماً بأنّ آخر موعد لتحميل الوثائق هو يوم السبت 20 يوليو. ويمكن للطلبة الاستفادة من مراكز الدعم التي يشرف عليها المركز الوطني للتوجيه المهني المنتشرة في محافظات السلطنة، كما يمكن للطلبة معرفة أماكن هذه المراكز عن طريق الولوج إلى موقع مركز القبول الموحد والاطلاع على القائمة.

وأضاف العزري أنّه بعد انتهاء مرحلة تعديل الرغبات واستلام الترتيب النهائي للخيارات من البرامج الدراسية حسب الأفضلية سيعلن المركز نتائج الطلبة المرشحين لإجراء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية للبرامج التي تتطلب ذلك، حيث سيتم إجراء المقابلات في الفترة من يوم الأحد 28 يوليو وحتى يوم الخميس 1 أغسطس2019 الساعة الثانية ظهراً، إلى جانب نتائج الفرز الأول يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019.

وأكد المدير العام المساعد لمركز القبول الموحد أحمد بن محمد العزري أن كل متقدم من المتقدمين المستحقين سيحصل على عرض واحد بمقعد دراسي واحد، وهذا المقعد سيكون بناءً على أعلى رغبة يكون الطالب مستحقاً لها؛ اعتماداً على نتائج الامتحانات وشروط المؤسسة المتقدم إليها وعدد المقاعد المتوفرة لكل برنامج، ونجاحه في المقابلة من عدمه للبرامج التي تتطلب ذلك. وستكون مرحلة اعتماد المقعد المعروض واستكمال إجراءات التسجيل في المؤسسة المقبول بها خلال الفترة 7 - 19 من شهر أغسطس 2019.