محاضرات توعوية في اليوم الثالث لأسبوع العمل الاجتماعي بمسقط

مسقط – الرؤية

شهد أسبوع العمل الاجتماعي الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية في نسخته السادسة لصيف 2019م على مستوى محافظة مسقط عددا من الفعاليات في يومه الثالث، حيث أقيمت أمس محاضرة بعنوان "أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة" بمقر مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، تحت رعاية سعادة علي بن سالم الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مسقط.

وتطرّق سعود بن صالح المعولي رئيس إدعاء عام بمحافظة شمال الباطنة ومدير الإدعاء العام بولاية السويق في محاضرته إلى الحديث عن أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة، موضحاً أنّ مُتابعة الأطفال للمشاهد العنيفة على شاشات التلفاز تؤدي إلى زرع الخوف في نفوسهم، لافتا إلى أنّ الشباب والمراهقين الذين يستخدمون ألعاب الفيديو والإنترنت العنيفة يميلون في تصرّفاتهم إلى العدوانية أكثر.

كما نظّمت دائرة شؤون المسنين محاضرة توعوية حول "المسن في الدين الإسلامي" تحت رعاية سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح، وذلك في سبلة مطرح، وقدم المحاضرة فضيلة الشيخ سالم النعماني الذي أشاد بدور السبلة العمانية في تعزيز العادات والتقاليد العمانية الأصيلة وترسيخها لدى النشء.

ونظمت دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب في مقر مسقط مول بالمعبيلة الجنوبية فعالية توعوية حول مكافحة ظاهرة التسوّل تحت رعاية أحمد بن طالب الجابري مساعد المدعي العام بولاية السيب؛ تناولت أسباب التسول، وتأكيد أهمية تعزيز التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع ومختلف مؤسساته المعنية في سبيل مكافحة هذه الظاهرة.