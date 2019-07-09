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انخفاض ضئيل في سعر نفط عمان

الثلاثاء 09 يوليو 2019 01:34 م بتوقيت مسقط

انخفاض ضئيل في سعر نفط عمان

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الثلاثاء 63.17 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 63.70 دولار أمريكي.

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