سحب منخفضة على سواحل بحر عمان .. ومحوت وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح تواجد للسحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان وعلى معظم سواحل بحر العرب مع انتشار السحب المنخفضة (الضباب) على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وأشارت إلى أن الطقس غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لتساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحري العرب وعمان.

واحتمال تطاير الأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار بفعل حركة الرياح النشطة وفرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد ظهيرة الغد.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 42/ 32 وفي مدينة صلالة 32 / 27 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 49 درجة في ولاية محوت وفهود، وأدناها 20 درجة في جبل شمس.