الثلاثاء, 09 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
47 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

سحب منخفضة على سواحل بحر عمان .. ومحوت وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 11:51 ص بتوقيت مسقط

سحب منخفضة على سواحل بحر عمان .. ومحوت وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح تواجد للسحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان وعلى معظم سواحل بحر العرب مع انتشار السحب المنخفضة (الضباب) على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وأشارت إلى أن الطقس غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لتساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحري العرب وعمان.

واحتمال تطاير الأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار بفعل حركة الرياح النشطة وفرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد ظهيرة الغد.

وسجلت درجات الحرارة  في محافظة مسقط 42/ 32 وفي مدينة صلالة 32 / 27 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 49 درجة في ولاية محوت وفهود، وأدناها 20 درجة في جبل شمس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 يوليو 2019

سحب منخفضة وأمطار على بعض المناطق .. والرستاق وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المزيد

08 يوليو 2018

مدينتان خليجيتان تسجلان أعلى درجة حرارة في العالم

المزيد

25 يونيو 2019

فهود وعبري تسجلان أعلى درجة حرارة في السلطنة

المزيد

21 يونيو 2019

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سحب منخفضة على سواحل بحر عمان .. ومحوت وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

هطول أمطار علي عدد من الولايات

المحليات - أخبار

السيابية تبحث مع سفيري البحرين وتونس تعزيز التعاون في مجال الصناعات الحرفية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تربويون وأولياء أمور: المراكز الصيفية تنمي مهارات الطلبة.. والأسعار أبرز التحديات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حجرة الشيخ".. ترميم متواصل يعيد الروح إلى أبرز معالم وادي المعاول

المحليات - ثقافة

التوعية بـ"الإرشاد الزواجي" و"الشيخوخة النشطة" ضمن الأسبوع الاجتماعي بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة