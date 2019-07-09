استمارة المشاركة بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019 - النسخة السابعة

مسقط - الرؤية

* لتعبأة استمارة المشاركة :

1- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات والروبوت - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

2- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الطاقة المتجددة - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

3- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال إعادة التدوير - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

4- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( التطوير الشخصي ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( المشاريع الشخصية ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( الفن المتطور ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

5- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال تقنية المعلومات ( تطبيقات ومواقع التجارة الالكترونية ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

6- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الفنون ( الأداء الموسيقي ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

7- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإعلام الرقمي ( برامج اليوتيوب ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

8- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال خدمة المجتمع ( المبادرات التعليمية ) - لتعبأة الاستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

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* الفكرة :

تأتي "جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب" ضمن نهج "إعلام المبادرات" الذي تتأسس عليه السياسة التحريرية لجريدة "الرُّؤية"؛ مُركِّزة على البحث عن أفضل المبادرات والمشاريع والابتكارات الشبابية؛ بهدف التعريف بها وبأصحابها؛ بما يُؤسِّس قاعدة جديدة لانطلاق هؤلاء المبدعين نحو المزيد من النجاحات.

وتهدف الجائزة كذلك إلى تحفيز فئة الشباب، وإطلاق العنان لهم لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية. وتطمح لاستقطاب الشباب المجيدين في مختلف المجالات (العلمية، والبحثية، والفنية، والإعلامية، والإلكترونية، والاجتماعية)، وتجديد روح الإبداع والابتكار لديهم؛ بما يُحقِّق المساهمة الفاعلة في الدفع بمسيرة التنمية الشاملة في مستويات ومجالات مختلفة.

وتنقسم فئات الجائزة هذا العام إلى 8 مجالات؛ يتم منح جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال.

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* مجالات جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب (النسخة السادسة - 2018) :

1- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات.

2- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الطاقة المتجددة.

3- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال إعادة التدوير.

4- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة.

5- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال تقنية المعلومات ( تطبيقات ومواقع التجارة الإلكترونية ).

6- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الفنون ( الأداء الموسيقي ).

7- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإعلام الرقمي ( برامج اليوتيوب ).

8- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال خدمة المجتمع ( المبادرات التعليمية ).

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* الشروط العامة للترشح (تنطبق على كافة المجالات) :

- أن يكون المترشِّح عُماني الجنسية؛ إذ تستهدف الجائزة الشباب العُماني من المبدعين، وطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، والأفراد، والجماعات، والفرق الشبابية الأهلية.

2- ألا يتجاوز عُمر المتقدِّم 40 سنة.

3- لا يجوز أن يتقدَّم المترشِّح إلا لمجال واحد من الجائزة.

4- يجوز أن يُشارك المترشِّح بأعمال له مُشتركة مع آخرين.

5- يتحمَّل المترشِّح مسؤولية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، والاقتباس من أعمال الآخرين.

6- ستقوم لجنة التحكيم بفرز النتائج والتأكد من صحة الطلبات وفق شروط الجائزة.

7- آخر موعد للمشاركة 17 نوفمبر 2018 .

8- تستلزم كافة الأعمال المتنافسة تعبئة الاستمارة إلكترونيا عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لجريدة "الرُّؤية":

(www.alroya.om)

9- في حال وجود أي مرفقات الرجاء ارسالها إلى البريد الإلكتروني:

(awards@alroya.info)

10- للاستفسار والتواصل:

- Facebook Page: www.facebook.com/alroyanewspaperoman

- Twitter Page: www.twitter.com/alroyanewspaper

- Instagram Page: www.instagram.com/alroyanewspaper

- YouTube Channel:www.youtube.com/alroyanewspaper

- WhatsApp News Service: 94474686

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* الشروط التفصيلية :

أولاً: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح هذا العام لأفضل 3 مشروعات في استخدام الإلكترونيات وتقنيات الروبوت والمتحكمات "كمبيوتر، أردوينو، الراسبيري..." في ابتكار أفكار جديدة تخدم مجال التقنية في السلطنة.

2- ألا يكون قد سبق المشاركة بالفكرة أو عرضها في مسابقة أخرى ما لم يتم تطويرها.. والحكم هُنا يرجع للجنة التحكيم بعد التقييم.

3- أن تكون الفكرة جديدة وقابلة للاستخدام.

4- أن تكون الخلفية العلمية للفكرة واضحة وصحيحة.

5- أن يكون التعامل مع النظام الناتج عن الفكرة سهلا وقابلا للتطبيق.

6- أن يكون النظام الناتج عن الفكرة قابلا للتطوير ويتحدى معوقات المستقبل.

7- أن تكون للفكرة ميزة اقتصادية.

8- أن تحمل الفكرة عناصر الابتكار والإبداع.

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ثانيا: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الطاقة المتجددة :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الطاقة المتجددة - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح هذا العام لأفضل 3 مشروعات في استخدام الطاقة المتجددة في تقديم حلول ذكية تخدم المجتمع في السلطنة.

2- ألا يكون قد سبق المشاركة بالفكرة أو عرضها في مسابقة أخرى ما لم يتم تطويرها.. والحكم هُنا يرجع للجنة التحكيم بعد التقييم.

3- استخدام أحد مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في السلطنة.

4- أن تكون الخلفية العلمية للفكرة واضحة وصحيحة.

5- أن تكون الفكرة جديدة وقابلة للاستخدام في السلطنة.

6- أن يكون للفكرة أثر اقتصادي وتساعد في خدمة المجتمع.

7- أن تحمل الفكرة عناصر الابتكار والإبداع.

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ثالثا: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال إعادة التدوير :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال إعادة التدوير - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح هذا العام لأفضل 3 مشروعات في استخدام الخامات المعاد تدويرها في ابتكار أفكار جديدة تخدم مجال البيئة.

2- المشروع يعكس فكرة جديدة أو استخداما مبتكرا لفكرة موجودة و مطبقة.

3- يطبق المشروع استخدام مادة جديدة أو تقنية جديدة.

4- أن يكون المشروع ذا عائد اقتصادي.

5- الضرر البيئي الناتج من المشروع يكون بنسبة ضئيلة ويتناسب مع المعايير البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة.

6- الخلفية العلمية للمشروع واضحة و صحيحة.

7- أن يكون المشروع متكاملا من مصدر المادة المعاد تدويرها الى قيمتها التسويقية والتحديات المستقبلية لها.

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رابعا: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( التطوير الشخصي ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( التطوير الشخصي) :

1- تُمنح هذا العام لأفضل مشروع في التطوير الشخصي، خاصة إن كان شاملاً لكل المجالات المسموحة للترشح في التطوير الشخصي للفرد؛ وهي:

* التطوير الدارسي: من حيث إكمال الدراسة المدرسية، أو الوصول لدرجة التعليم العالي.

* التطوير العملي: من حيث المواظبة على وظيفة وعمل.

* التطوير العلمي: وهو الحصول على درجات التعليم العالي والدراسات الأكاديمية الجانبية في المجالات الأخرى المتعددة ثقافيًّا، والمشاركة في البرامج التوعوية.

* التطوير الرياضي: من حيث الإنجازات الرياضية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

2- أن تكون الوثائق المقدَّمة مُوثَّقة ومختومة من الجهات الصادرة عنها (فيما يخص الشهادات العلمية)، وشهادة لمن يهمه الأمر من الوظيفة، وشهادات المشاركات الرياضية والأكاديمية.

3- أن يكون التطوير الشخصي لا يزال مستمراً ومتجددًا دون التوقف عنه في فترات سابقة، إلا بوجود أعذار تنظُر لها لجنة التحكيم.

جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة (المشاريع الشخصية):

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( المشاريع الشخصية ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح هذا العام لأفضل مشروع في مجال التمويل المالي؛ من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة.

2- أن تكون للمشروع صفة قانونية.

3- توفير كامل المستندات الرسمية للمشاريع الصغيرة والكبيرة كإثبات.

4- إرفاق منشورات من وسائل التواصل الاجتماعي في حال كان المشروع غير مُثبت بسجل تجاري، أي قائم مثلا على مبيعات عن طريق الإنستجرام...وغيرها.

5- أن يحمل المشروع إفادة للفرد والمجتمع، خاصة إن كانت فكرة متطورة جديدة.

جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة (الفن المتطور):

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( الفن المتطور ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح هذا العام لأفضل مشروع فني في الرسم، أو أدبي في أيٍّ من المجالات الأدبية: القصيدة، القصة القصيرة، الرواية، أو قصص الأطفال... وغيرها.

2- ألا يكون قد سبق المشاركة بالفكرة أو عرضها في مسابقة أخرى ما لم يتم تطويرها.. والحُكم هُنا يعود للجنة التحكيم بعد التقييم.

3- أن يكون المشروع الفني (الرسم) يرقى لمستوى لوحة.

4- أن تكون الفكرة في المشروع الأدبي واضحة، والألفاظ غير خادشة، والمصطلحات واضحة، وأن تحمل رسالة إنسانية ومجتمعية في طياتها.

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خامساً: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال تقنية المعلومات :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال تقنية المعلومات ( تطبيقات ومواقع التجارة الالكترونية ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح لأفضل 3 تطبيقات أو مواقع التجارة الإلكترونية، وهنا المقصود بالتجارة الإلكترونية ليس بالضرورة شراء وبيع المنتجات بشكل مباشر، وإنما أي تطبيق الهدف من بنائه تقديم خدمات ذات مردود مالي مباشر وغير مباشر.

2- أن يكون هناك هدف واضح، وخطة مستقبلية لعمل المشروع.

3- أن يكون العمل تفاعليًّا مع المستفيدين منه.

4- في حال تطبيقات الهواتف الذكية؛ يجب أن يكون تصميم واجهات العمل قياسيًّا حسب المواصفات العالمية الدارجة.

5- في حال تطبيقات الهواتف الذكية وبرمجيات الحاسب الآلي؛ يجب مراعاة جانب سهولة التعامل مع واجهات التعامل وخطواتها.

6- مُراعاة عدد خطوات تنفيذ العمليات.

7- سُرعة الاستجابة الآلية للتطبيق، أو البرنامج، أو الموقع، مقارنة مع سرعة الاتصال بالإنترنت؛ وهُنا يتضح لنا مدى صحة وقوة بناء المشروع.

8- تحديد نوعية فئة المتعاملين مع الخدمات المقدَّمة: (ذكور- إناث- أطفال- مراهقين- شباب بالغين- كبار السن- الكل).

9- وجود التغذية الراجعة لسير العمليات؛ من خلال (SMS)، أو البريد الإلكتروني، أو أي آلية أخرى مع فئة المتعاملين أو المستفيدين من الخدمة.

10- وجود تقنية دفع الخدمة (push service) للمستفيدين من الخدمة.

11- تحديد نقاط استدامة المشروع الإلكتروني (الاستمرارية).

12- مدى تطابق المشروع مع مختلف منصات أنظمة التشغيل المعروفة.

13- على حسب الفئة المستفيدة: مدى استخدام أو توظيف الجرافيكس بالمشروع.

14- في حالة التطبيقات أو البرمجيات الكبيرة: ضرورة وجود مادة شارحة لكيفية الاستخدام.

15- في حالة التطبيقات أو البرمجيات: ضرورة وجود قناة دعم فني.

16- في حالة التطبيقات، أو البرمجيات: ضرورة وجود آلية تقييم للخدمات أو التصويت عليها.

17- وجود خطة أو آلية لتسويق المشروع، وكيفية وصوله للمستفيد؛ من خلال الوسائل المختلفة: نقاط الإعلان- شبكات التواصل الاجتماعي- الاندماج مع شبكات أو مشروعات أو أشخاص معروفين...وغيرها من الأدوات والإستراتيجيات اللازمة لذلك.

18- وجود الاحتياطات اللازمة للكوارث.

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سادساً: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الفنون ( الأداء الموسيقي ) :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الفنون ( الأداء الموسيقي ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- أن يكون موضوع العمل مفتوحا بدون تحديد (شرقي/غربي)، ويحق للمشارك تنفيذ عمله بالأسلوب الذي يفضله.

2- أن لا يتجاوز زمن كل مقطوعة من المقطوعتين (2) دقيقة للتسجيل الصوتي أو المرئي.

3- ألا يكون قد سبق للعمل الحصول على جوائز محلية أو خارجية.

4- ترفق سيرة ذاتية للفنان، تتضمن مشاركاته في المحافل المختلفة والجوائز التي حصل عليها (إن وجِد).

5- سوف تقوم لجنة التحكيم بالاطلاع على الأعمال المتنافسة على أرض الواقع بالتقييم المباشر.

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سابعاً: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإعلام الرقمي ( برامج اليوتيوب ) :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإعلام الرقمي ( برامج اليوتيوب ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح لأفضل 3 برامج عمانية على اليوتيوب؛ سواء كانت دراما بشرية أو كرتونية أو برامج تثقيفية أو اجتماعية أو فكاهية.

2- أن تكون البرامج المتنافسة متبناة من قِبل الأفراد أو الأندية أو الجماعات أو الفرق الأهلية. ويحق لها التنافس حتى لو كانت قد تلقت دعما حكوميا أو خاصا في مرحلة من المراحل، إلا أنها ليست تابعة بشكل مباشر لجهة حكومية أو لشركة خاصة (باستثناء شركات الإنتاج الفني المحلية).

3- تكون الأولوية لبرامج الفيديو المبتكرة؛ إذ يؤخذ الابتكار في أسلوب طرح الرسالة الإعلامية وجودة المضمون بعين الاعتبار.

4- أن يكون البرنامج قد تم بثه على اليوتيوب خلال عام 2017 أو 2018، وأن يكون قد تم بث 5 حلقات منه على الأقل حتى موعد التقدم للتنافس على هذه الجائزة.

5- أن يكون البرنامج قد لاقى تفاعلا شعبيا، أو حقق أثرا ملموسا لدى الجمهور المستهدف.

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ثامناً: جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال خدمة المجتمع (المبادرات التعليمية ) :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال خدمة المجتمع ( المبادرات التعليمية ) - لتعبأة الاستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح هذا العام لأفضل 3 مبادرات/مشروعات قائمة، مستوفية للشروط، ومتوافقة مع قيم ومبادئ العمل التطوعي، وتكون قد أسهمت في خدمة المجتمع بالمجال التعليمي بشكل مباشر أو على صعيد تنفيذ برامج فعلية توعوية وتثقيفية ذات طابع اجتماعي في المجال التعليمي، أو أسهمت في غرس ثقافة وقيم التطوع في المدارس والكليات والجامعات.

2- أن تتوافر على خطط عمل قابلة للقياس والتحقق على الواقع؛ تكون ذات صلة بحاجة/حاجات أساسية بالمجتمع في المجال التعليمي.

3- أن تتضمَّن الخطة إستراتيجية مُستدامة وطويلة المدى، تتماشى مع الأهداف الوطنية وتتمتع بالشفافية.

4- أن تكون لها جودة الهوية التعريفية، من حيث التواصل مع المجتمع والفئة/الفئات المستهدفة واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في مختلف مراحل الأعمال وجذب المتطوعين.

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* مكافآت الجائزة :

تُمنح مكافأة مالية للفائزين الثلاثة في كلِّ مجال من مجالات الجائزة؛ بواقع: 1500 ريال للفائز الأول، و1000 ريال للفائز الثاني، و500 ريال للفائز الثالث، إضافة إلى شهادة تقدير. ولا توجد جوائز بالتناصف، وفي حالة كَوْن المشروع الفائز مقدمًا باسم عدة أشخاص، تُمنح الجائزة باسم المشروع وليس باسم الأفراد المنفذين له (مع حصولهم على شهادات تقدير مستقلة لكل منهم).

ما عدا مجال ذوو الاحتياجات الخاصة فتُمنح مكافأة مالية قدرها 1000 ريال عُماني للفائز الأول بالمجال المخصص إضافة إلى شهادة تقدير. ولا توجد جوائز بالتناصف، وفي حالة كَوْن المشروع الفائز مقدمًا باسم عدة أشخاص، تُمنح الجائزة باسم المشروع وليس باسم الأفراد المنفذين له (مع حصولهم على شهادات تقدير مستقلة لكل منهم).

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* لتعبأة استمارة المشاركة :

1- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

2- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الطاقة المتجددة - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

3- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال إعادة التدوير - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

4- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( التطوير الشخصي ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( المشاريع الشخصية ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوو الاحتياجات الخاصة ( الفن المتطور ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

5- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال تقنية المعلومات ( تطبيقات ومواقع التجارة الالكترونية ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

6- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الفنون ( الأداء الموسيقي ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

7- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإعلام الرقمي ( برامج اليوتيوب ) - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

8- استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال خدمة المجتمع ( المبادرات التعليمية ) - لتعبأة الاستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

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تمنياتنا بالتوفيق للجميع

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