

وديع أزمانو | المغرب

(إلى والدي الطفل في عمر "السادسة و الثمانين" ؛ إلى العظيم "عمرو أزمانو")

رمقني صاعدا دُرج المنزلِ

قفزَ نحو سريرهِ العجوز

بخفَّةِ أسدٍ زاهدٍ

لأصعدَ وحبيبتي

إلى صلاتهِ

ويكون فجرهُ

أشهى

/

يطبخُ نهاراتٍ

بصمته

يرى نارا

تخرجُ

من ليلِ صغيره

ويُطفئُ بنظرتهِ

حيرة نجومٍ

/

لنفهم التعالق بين الكلِمة و اللَّحم

لنفهم التعانق بين حياةٍ و موتٍ

لنفهم

أنَّ الشِّعرَ

حدسُ الكائنِ

بنهايةِ الزَّمن

/

لتكن كلمتكَ

وجهكَ

حجركَ

في مواجهة المرايا

/

لا تتقنُ اللَّعِب

سواءَ في الحياة

أو بالكلِمة

حتى حبلُ لعِب البنات

قفزتَ فوقهُ

لتنكسِر روحك

وها أنتَ

تزالُ خالصا

يصقلُ الألمُ

قلبكَ

و الحبلُ

يعتصرُ

حُنجرتك

/

في سورية "باب عمرو"

وأنا لي "عمرو" و بابُ منزلهِ

وحُجراتهِ

كلَّما ضاقت طرقاتٌ

كلَّما اختنقت أرواحٌ

كلَّما تاهت ريحٌ

فتحَ "عمرو" قلبهُ

ليعبرَ الهواءُ

/

يهيمُ في برِّيةٍ بحثا عن عُشبةِ روحٍ ، أهيمُ مثلهُ بحثا عن حيوانٍ منويٍّ ، يهيمُ عزاءٌ في اقتفاءِ نُطفةٍ ، تُخبرنا أيَّامٌ قاحلةُ عن ضوءِ قمرٍ عجوزٍ يشبهُ ذقنهُ و سُبحتهُ ، يُخبرنا سهلٌ عن أخضرَ في قدميهِ ، تخبرنا وصيَّةٌ عن تعويذةِ الهباءِ في قلبهِ

وأنا صغيرهُ

كلَّما اقترفتُ خطيئةً

صارت بيضاءَ في صلاتهِ

كلَّما عثرتُ

حملتني

دموعهُ

كلّما تِهتُ

أعادتني خطواتهُ

كلّما تعلَّقَ قلبي

بالذي ليس منهُ ، بدُّ

كان القشَّةَ

تقصمُ ظهر الخراب !