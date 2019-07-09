

زكريا الشيخ أحمد | ألمانيا

أكره نفسي حين أهم صعود الدرج الكهربائي ،

أشعر أني كائن مزعج و عديم الضمير

لأني أجبره على الاستيقاظ

و رمي كامل ثقلي عليه .

أشعر بذنب عظيم حين أقف عليه ،

هذا الشعور يلازمني طوال الوقت .

أعتذر له في كل مرة

و أوضح له بأني مجبر على فعل ذلك

و أوضح له أني على الأقل أحاول أن أكون خفيفا

فأفرغ رئتي من الهواء رغم علمي

أني اضحك على نفسي

فالهواء الذي في حنجرتي لا يشكل أي ثقل إضافي .

أقول له يا ليتني أمتلك جناحين

لأمر بهدوء من فوقه .

أحيانا أتمنى ألا أكون موجودا في الحياة

حتى لا أتسبب بكل هذا الألم له

و لا أشعر بما أشعر به في هكذا موقف .

هذا الشعور ينتابني مع كل أنواع الدرج و المصاعد

و مع كل شبر ارض أدوسه .

أشرب حتى الثمالة

كي أنسى وجع الأدراج و الأرض .

أصعد المترو

الكل مشغول بحزنه .

أظل أضحك حتى يضحك الجميع .

أنظر من النوافذ

ألمح ضحكات المارة

وهم يشيرون بأيديهم .

أنزل في محطتي الفارغة

أبكي ثم أغادر و أنا أبكي .

أقف أمام شقتي

أدخل المفتاح في بابها

بكامل ابتسامتي .

أتظاهر بالنوم و أنا أتألم على الباب الذي أيقظته من النوم

والسرير الذي أثقلت عليه والوسادة التي أغرقها بدموعي .