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استعراض الفرص والتسهيلات الاستثمارية في "غرفة شمال الشرقية"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

استعراض الفرص والتسهيلات الاستثمارية في "غرفة شمال الشرقية"

 

إبراء - الرؤية
عَقَد مجلسُ إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الشرقية، اجتماعًا برئاسة علي بن سالم الحجري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الفرع.
وعبَّر أعضاءُ مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتفضُّله بإصدار المراسيم السلطانية الخاصة بالقوانين الاقتصادية الجديدة، مُؤكدين أهمية دورها في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة واستقطاب مزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية في مجالات البنية الأساسية، وعقد شراكاتٍ محلية ودولية تعمل على تطوير مشاريع استثمارية كبرى توفر فرصَ عمل للشباب العماني، وأعمال ومشاريع متنوعة تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف محافظات السلطنة.
وناقشَ الأعضاءُ الفرصَ الاستثمارية المتاحة في محافظة شمال الشرقية في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والعقار والنقل والخدمات العامة وتقنية المعلومات، مشيرين إلى أهمية تعزيز مجالات النمو في هذه القطاعات والأنشطة المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة؛ باعتبارها من القطاعات التي تحمل إمكانيات عديدة وفرصا استثمارية واسعة، ومقومات طبيعية قابلة للاستثمار على نحو واعد، فضلا عن قدرتها على منح مزيد من فرص العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وإتاحة المجال لأصحاب المشاريع الريادية للدخول في مشاريع استثمارية كبرى.
كما نَاقش الأعضاءُ التسهيلات الممنوحة لرواد الأعمال في المحافظة، والدعم التي تطرحه بعض الجهات الحكومية والخاصة، وطرق معالجة بعض تحديات العمل التي تواجههم، وأكدوا أهمية تعزيز العمل مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية المختلفة لها، إضافة لتقديم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة التنافسية العالية بالتعاون مع المؤسسات التمويلية.

 

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