استرجاع 320 ألف ريال لصالح مستهلكين بالسيب

مسقط - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بالسيب من استرجاع 319873.4 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، بحسب تقرير المؤشرات الإحصائي للإدارة، وفي إطار جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين، واسترجاع حقوقهم.

وأكد زياد الوهيبي مدير الإدارة، التعامل مع كافة الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسب ما نصَّ عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتمَّ التوصُّل لتسوية عن طريق الإدارة؛ ومنها ما تمَّت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة، فصدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية.

وأضاف الوهيبي أنَّ الإدارة تعمل جاهدة لحفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها؛ وذلك عن طريق مختلف الوسائل القانونية المتاحة، وعلى المستهلك مواصلة تعاونه من خلال التبليغ عن المخالفين عبر قنوات الهيئة المختلفة.

وتوزعت المبالغ المسترجعة عن طريق التسوية الودية على عدد من القطاعات؛ جاء في مقدمتها: قطاع المقاولات ومواد البناء باسترجاع 250896.24 ريال عماني، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي 11855.728 ريال عماني، ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي 100.082 ريال عماني، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات باسترجاع 15102 ريال عماني، وفي قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تم استرجاع 14438.3 ريال عماني، إضافة لاسترجاع 11214 ريالا عمانيا بقطاع ورش إصلاح المركبات، كما تم استرجاع 5174 ريالا عمانيا بقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، فيما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع سلع أخرى 4385 ريالا عمانيا.