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30 مستفيدا من ورش "هندسة الروبوت" و"برمجة الأردوينو"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

30 مستفيدا من ورش "هندسة الروبوت" و"برمجة الأردوينو"

مسقط - الرؤية

تُختتم، اليوم، ورشة "الهندسة الميكانيكية لصناعة الروبوت، وبرمجة الأردوينو"، والتي تُنظِّمها مكتبة المعرفة العامة التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بالتعاون مع النادي العلمي بمؤسسة مواهب، في قاعة الفعاليات بالمكتبة.

واستمرَّت الأنشطة على مدار 3 أيام، وتعرف المشاركون في حلقات العمل التدريبية على الثورة الصناعية الرابعة، وتناوب على تقديمها مجموعة من المدربين، بمشاركة أكثر من 30 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11-18 عاماً.

وحملت الحلقة الأولى عنوان "مبادئ الهندسة في صناعة الروبوت"، وهدفت لتعليم المشاركين أساسيات الابتكار والاختراع وتجميع الروبوت بكل أشكاله عن طريق استخدام مبادئ الهندسة الميكانيكية والكهربائية لمبدأ عمل الروبوت، من رسم الخطة وتحديد الأهداف ثم بناء الخطوات وتجميع الأدوات ليقوم المشارك بالعمل على الروبوت، ويستخدم الطاقة الشمسية كمصدر لعمل الروبوت، وهنا يتعلم المشارك أساسيات الطاقة الشمسية ومصدرها وكيفية عملها. فيقوم بتركيبها وتوصليها ليتعلم كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية. كذلك يتعلم المشارك في هذه الورشة كيفية قراءة الخرائط الهندسية وتحويلها إلى مشروع عملي حي يعمل بأحد مصادر الطاقة المتجددة.

وتعدُّ الورشة بوابة انطلاق في عالم الابتكار والروبوتات لينتقل المشارك بعدها إلى الخطوات المتقدمة في علم البرمجيات ليدمج علم الهندسة بعلم البرمجة ليخترع الروبوت الذي يخدم جانب من جوانب الحياة اليومية.

وتناولت حلقة أخرى "برمجة الأردوينو"، وهدفت إلى تعريف المشارك بالقطع الإلكترونية الصغيرة كالمفاتيح والأسلاك والمقاومات والمكثفات وتوصيل الإلكترونيات مع بعض التطبيقات العملية للدوائر الكهربائية، ثمَّ يبدأ مباشرة في علم البرمجة بواسطة الأردوينو. كما يتعرف على مكونات لوح الأردوينو والبرنامج الذي يستخدمه في البرمجة وكيفية التعامل مع الدوائر الكهربائية وتنفيذ بعض الأوامر، ثم يقوم ببعض التجارب العملية البسيطة.

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