"غرفة شمال الشرقية" تطلع على الحوافز الاستثمارية في "اقتصادية الدقم"



الدقم – الرؤية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الشرقية زيارة لأعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات إلى منطقة الدقم الاقتصادية برئاسة ناصر بن سالم العامري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على منطقة الدقم الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات المنطقة والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها والمشاريع الحالية التي تنفذ فيها. واستمع الأعضاء خلال زيارتهم للمنطقة ولقائهم بالمسؤولين إلى شرح توضيحي عن الميزات التنافسية التي تتمتع بها والبيئة المحفزة للاستثمار فضلاً عن التعرف على الصناعات الخفيفة والمتوسطة القائمة فيها والخدمات اللوجستية وأنشطة التطوير العقاري.

وزار أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات مجمع الحوض الجاف لإصلاح السفن وتعرفوا عن كثب على مكوناته وخدماته، كما زاروا ميناء الدقم واطلعوا على الاستثمارات والخدمات التي يوفرها.