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تعاون بين "العناية القصوى" و"السويسرية لإعادة التأمين"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

مسقط – الرؤية

استقبلت الإدارة التنفيذية في شركة العناية القصوى للإدارة، أول شركة وطنية متخصصة في إدارة أعمال أطراف أخرى، ممثلي شركة السويسرية لإعادة التأمين (ثاني أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم) برفقة ممثلين من شركة الوسطاء العالمين لإعادة التأمين، إحدى الشركات الكبرى العالمية.

وشهد اللقاء الاتفاق على أن تقوم شركة إكسترا كير Xtracare  الوطنية العمانية بإعداد وتصميم منتجات التأمين على الحياة (التوفير والادخار والحماية) للسوق العماني وأسواق المنطقة بالتعاون مع الشركة السويسرية لإعادة التأمين والوسطاء لإعادة التأمين العالميين والمحليين وشركات التأمين المباشرة العاملة في السلطنة، على أن تحتفظ شركات التأمين بجزء من أقساط التأمين داخل البلاد حسب سعة الاكتتاب.

 

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