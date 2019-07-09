مشاركة توعوية لـ"حماية المستهلك" في "صيفي مواطنة مسؤولة"

دبا - الرؤية

شاركت إدارة حماية المستهلك بدبا في برنامج "صيفي مواطنة مسؤولة" بمدرستي سكينة بنت الحسين الثانوية بدبا ومدرسة النصر للتعليم الأساسي بمدحاء، ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة لتوعية المستهلكين وتعزيز ثقافتهم الاستهلاكية السليمة.

وتمثلت المشاركة في تقديم عدد من الأنشطة التوعوية لصقل مهارات الطلبة واستثمار طاقاتهم الإبداعية لتحقيق جملة من الأهداف، في مقدمتها غرس مفاهيم الاعتزاز بالوطن وقائده المفدى، وتوعيتهم بدورهم كمستهلكين في ممارسة حقوقهم الاستهلاكية السليمة والمطالبة بتحقيقها، إضافة إلى الإبلاغ عن المخالفات للمساهمة بشكل مُباشر في تحقيق سوق استهلاكي آمن.