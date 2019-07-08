اتفاقيتان لتمويل مشاريع الطرق الجبلية بجنوب الشرقية وملعب للأطفال بوادي الطوي

صور- حمد بن صالح العلوي

شهد مكتب سعادة والي صور أمس التوقيع على اتفاقيتي تمويل مشاريع الطرق الجبلية في محافظة جنوب الشرقية وإنشاء ملعب للأطفال بمنطقة وادي الطوي التابعة لنيابة رأس الحد بولاية صور بتمويل ودعم من الشركة العمانية الهندية للسماد.

ووقع الاتفاقيتين من جانب المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية المهندس هيثم بن خلفان بن عزيز الأخزمي ومن جانب الشركة العمانية الهندية للسماد خالد بن محمد بن ناصر آل فنة العريمي مدير الشؤون الخارجية بالشركة العمانية الهندية للسماد، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن علي الشحي نائب والي صور وأعضاء المجلس البلدي ممثلي ولاية صور وأعضاء لجنة شؤون البلدية وممثلي الشركة العمانية الهندية للسماد وحمد بن سالم الشقصي مدير بلدية صور .

وقال خالد بن محمد بن ناصر آل فنة العريمي مدير الشؤون الخارجية بالشركة العمانية الهندية للسماد: إن توقيع الاتفاقيتين يأتي إيماناً من الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) بأهمية هذه المشاريع التي ستعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والتي من شأنها خدمة المجتمع والصالح العام بشكل عام.

وأشار العريمي إلى أن استراتيجية أوميفكو للاستثمار المجتمعي ترتكز على ٤ محاور رئيسية وتندرج هذه الاتفاقيتان ضمن محور تعزيز جودة الحياة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. ولفت إلى دعم أوميفكو العديد من المشاريع ذات الصلة كرصف الطرق الجبلية وتهيئة المسارات وإقامة جسر عبور بعدد من قرى نيابات الولاية.

وقال المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية إن المشاريع الممولة من قبل مؤسسات القطاع الخاص بمثابة التطبيق العملي لمبدأ الشراكة المجتمعية والذي تتحقق جليا على أرض الواقع وتتلمسها شرائح المجتمع المختلفة ولعل ما يميز هذه المشاريع المدعومة من قبل شركات القطاع الخاص أنها تساهم في تنمية المجتمعات والدفع بعجلة التطور بناء على مطالب أهلية تبنتها المجالس البلدية.

وأوضح حمد بن سالم الشقصي مدير بلدية صور أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة المجتمعية القائمة بين البلدية والشركات والمتمثلة في تمويل عدد من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، لذا تم التركيز على إقامة الحمايات الجانبية لأكتاف الطرق الجبيلة والرصف بالإسمنت في المناطق التي يصعب استخدام الأسفلت بها. إلى جانب إنشاء ملعب للأطفال في منطقة وادي الطوي بنيابة رأس الحد وهي منطقة بعيدة، وقد أخذت لجنة شؤون البلدية على عاتقها توزيع الخدمات البلدية على كافة مناطق وقرى الولاية.