تدريب أبناء موظفي "الزراعة" على تربية النحل

مسقط - الرؤية

ينظم صندوق الزمالة لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامج النحال الصغير لأبناء موظفي الوزارة ضمن فعاليات صيف الأنشطة والمهارات الأول لعام 2019، وذلك على مدى يومين في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بالرميس.

ويتضمن البرنامج تقديم عرض للمشاركين وتعريفهم بطرق تربية النحل في السلطنة، وبدايات النحلة، ونبذة تعريفية بأفراد الخلية، واطلاعهم على مكونات وأجزاء نحل العسل وخلية النحل.

ويتعرف المشاركون على ملابس النحال وأدواته من خلال زيارة للمنحل التابع للمديرية حيث قاموا بتطبيق عملي على كيفية فحص الخلية. ويختتم البرنامج صباح اليوم بتطبيق عملي على كيفية فرز العسل والتعرف على أنواعه.

ويشار إلى وجود برامج أخرى لأبناء الموظفين مثل برنامج المصور الصغير وبرنامج تنمية مهارات اللغة الإنجليزية.