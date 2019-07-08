الإثنين, 08 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تدريب أبناء موظفي "الزراعة" على تربية النحل

الإثنين 08 يوليو 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

IMG-20190708-WA0074
IMG-20190708-WA0076
IMG-20190708-WA0079

 

مسقط - الرؤية

ينظم صندوق الزمالة لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامج النحال الصغير لأبناء موظفي الوزارة ضمن فعاليات صيف الأنشطة والمهارات الأول لعام 2019، وذلك على مدى يومين في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بالرميس.

ويتضمن البرنامج تقديم عرض للمشاركين وتعريفهم بطرق تربية النحل في السلطنة، وبدايات النحلة، ونبذة تعريفية بأفراد الخلية، واطلاعهم على مكونات وأجزاء نحل العسل وخلية النحل.

ويتعرف المشاركون على ملابس النحال وأدواته من خلال زيارة للمنحل التابع للمديرية حيث قاموا بتطبيق عملي على كيفية فحص الخلية. ويختتم البرنامج صباح اليوم بتطبيق عملي على كيفية فرز العسل والتعرف على أنواعه.

ويشار إلى وجود برامج أخرى لأبناء الموظفين مثل برنامج المصور الصغير وبرنامج تنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يناير 2019

"إعلان نوايا" بين "الزراعة" و"ريادة" و"أوميفكو" و"الفاو" لتعزيز آليات تربية النحل

المزيد

18 مايو 2016

تدريب موظفي "الزراعة" بالظاهرة على الانتماء الوظيفي وأخلاقيات العمل

المزيد

03 يناير 2016

سوق العسل العماني الخامس يحقق 65 ألف ريال مبيعات.. ويسهم في تشجيع الشباب على الاستثمار في تربية النحل

المزيد

29 أكتوبر 2018

تدريب موظفي "الزراعة" على استراتيجيات إدارة الموارد البشرية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول أمطار علي عدد من الولايات

المحليات - أخبار

السيابية تبحث مع سفيري البحرين وتونس تعزيز التعاون في مجال الصناعات الحرفية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تربويون وأولياء أمور: المراكز الصيفية تنمي مهارات الطلبة.. والأسعار أبرز التحديات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حجرة الشيخ".. ترميم متواصل يعيد الروح إلى أبرز معالم وادي المعاول

المحليات - ثقافة

التوعية بـ"الإرشاد الزواجي" و"الشيخوخة النشطة" ضمن الأسبوع الاجتماعي بمسقط

المحليات - أخبار

أمطار وتطاير للأتربة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة