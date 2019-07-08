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47% تراجعا في إجمالي تداولات سوق مسقط بنهاية مايو

الإثنين 08 يوليو 2019 08:44 م بتوقيت مسقط

47% تراجعا في إجمالي تداولات سوق مسقط بنهاية مايو

 

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي تداولات سوق مسقط للأوراق المالية بنهاية مايو 2019م، ما قيمته 243 مليونا و707 آلاف ريال عماني، بانخفاض بلغت نسبته 46.9% عن نهاية مايو عام 2018م، والذي بلغ إجمالي قيمة التداول بنهايته 458 مليونا و873 ألف ريال عماني فيما تراجع المؤشر العام بـ14.6%، وذلك وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعد إجمالي قيمة التداول مرتفعًا خلال شهر مايو عن الشهر السابق حيث سجل في مايو 50 مليونا و52 ألف ريال عماني مقارنة بـ 42 مليونا و494 ألف ريال عماني في شهر أبريل و45 مليونا و679 ألف ريال عماني في شهر مارس.

وسجل المؤشر العام للسوق 3934.2 نقطة بنهاية مايو 2019 مقارنة مع 4606.7 نقطة بنهاية مايو 2018م. وقاد قطاع الصناعة الانخفاضات مسجلا تراجعا بـ24.8% ليصل إلى 4620 نقطة بنهاية مايو 2019 مقارنة مع 6145 نقطة بنهاية مايو 2018م كما سجل القطاع المالي انخفاضًا بالمؤشر نسبته 11.7% ليبلغ 6343 نقطة بنهاية مايو 2019 مقارنة مع 7184 نقطة بنهاية مايو 2018م، في حين سجل قطاع الخدمات انخفاضًا بنسبة 20.2% مسجلا 1975 نقطة بنهاية مايو 2019 مقارنة بـ2476 نقطة بنهاية مايو 2018م.

وانخفض كذلك إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنهاية أبريل 2019 بنسبة 46.9% مسجلا مليار و459 مليونا و482 ألف سهم مقارنة مع مليارين و465 مليونا و625 ألف سهم بنهاية مايو 2018م. وحتى نهاية مايو 2019 استحوذ المستثمرون العمانيون على 83% من قيمة الشراء مقابل 8% للمستثمرين الأجانب و8% للخليجيين و1% للعرب من الدول الأخرى غير الخليجية.

وزاد بيع المستثمرين العمانيين عن الشراء ليسجل صافي تعاملاتهم رقماً سالباً بـ363 ألف ريال عماني وكذلك لدى المستثمرين الخليجيين الذين سجل صافي تعاملاتهم رقما سالبا بـ3 ملايين و55 ألف ريال عماني وكذلك لدى المستثمرين العرب ليسجل صافي تعاملاتهم رقما سالبا بـ34 ألف ريال عماني فيما زاد الشراء عن البيع لدى المستثمرين الأجانب ليسجل صافي تعاملاتهم 3 ملايين و452 ألف ريال عماني. واستحوذ القطاع المالي على 47% من قيمة الأسهم المتداولة وقطاع الخدمات على 22% فيما استحوذ القطاع الصناعي على 21% وقطاع السندات على 10%.

 

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