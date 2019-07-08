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هطول أمطار علي عدد من الولايات

الإثنين 08 يوليو 2019 08:42 م بتوقيت مسقط

هطول أمطار علي عدد من الولايات

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى هطول أمطار على عدد من قرى ولايتي ابراء بمحافظة شمال الشرقية، وازكي بمحافظة الداخلية تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أدت الى نزول الشعاب وجريان الأودية.

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