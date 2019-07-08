"تقنية المعلومات" تستضيف مناقشات "شوركم" لتعزيز الأمن السيبراني

مسقط – الرؤية

نظَّمت هيئة تقنية المعلومات أمس الجلسة الثامنة ضمن "مبادرة شوركم" بعنوان: "حماية الأطفال في الفضاء السيبراني بين الواقع والحلول المقترحة"، وذلك بحضور الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من المختصين في مجال أمن المعلومات وحقوق الطفل.

وهدفت الجلسة إلى توضيح حجم المخاطر التي تواجه الأطفال عبر الإنترنت وتعزيز وعي أولياء الأمور بالإجراءات التي يمكنهم اتباعها لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت إضافة إلى إبراز بعض الحلول والأدوات المتاحة للحد من المخاطر التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني ووضع أسس ومقترحات لعالم سيبراني آمن للأجيال المقبلة.

واستضافت جلسة شوركم عزيزة بنت سلطان الراشدية مديرة خدمات الأمن السيبراني الاحترافية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات ووضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وطلال بن سعيد العاصمي مدير دائرة أمن المعلومات الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم وسعود بن صالح المعولي رئيس ادعاء عام مدير الادعاء العام بولاية السويق كمتحدثين رئيسيين.

واستعرضت الجلسة إحصائيات تبرز أنواع المخاطر التي واجهت الأطفال خلال تصفحهم الإنترنت في السلطنة من خلال عرض إحصائيات البلاغات التي استلمها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية والمتعلقة بتلك المخاطر، وتناولت عددا من الاقتراحات لمساعدة أولياء الأمور في التحكم بمحتوى الإنترنت في الأجهزة المتوفرة لدى أطفالهم ومنها البرامج المجانية وغيرها من المدفوعة الثمن التي تمكن أولياء الأمور من مراقبة المحتوى الذي يتعرض له الطفل في الإنترنت.

وخلصت الجلسة إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي اقترحها المشاركون والتي يمكن أن تكون أسسا لمستقبل عالم سيبراني آمن للأجيال المقبلة­­­.

ويشار إلى تدشين مبادرة "شوركم" في 2014 من جانب هيئة تقنية المعلومات بهدف تطبيق المشاركة المجتمعية في المشاريع المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق التفاعل بينها وبين مختلف فئات المجتمع؛ لأخذ مشورتهم من منطلق الشفافية والمشاركة الإيجابية الفاعلة بين الهيئة وأفراد المجتمع، وذلك من أجل الوصول إلى القرار الأفضل الذي من شأنه تحسين مشاريع ومبادرات وسياسات مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.