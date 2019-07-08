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"عمان العربي" يستضيف ورشة عمل لعرض مشاريع النسخة الثالثة من برنامج "قيادة"

الإثنين 08 يوليو 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

"عمان العربي" يستضيف ورشة عمل لعرض مشاريع النسخة الثالثة من برنامج "قيادة"

مسقط – الرؤية

أعلن بنك عُمان العربي اجتياز 20 مشاركًا في برنامج تطوير وتعزيز المهارات القيادية (قيادة 3) لورشة العمل الأخيرة ضمن فعاليات الوحدة التدريبية الرابعة بنجاح. وشهدت الورشة تقديم المشاركين عروضا تطبيقية لمشاريعهم بحضور أعضاء من مجلس إدارة بنك عمان العربي والإدارة التنفيذية للبنك.

وأقيمت الورشة في فندق جراند ميلينيوم وبحضور هاني الزبير، عضو مجلس الإدارة لدى بنك عمان العربي، وأحد الداعمين الرئيسيين لمبادرات بنك عُمان العربي الهادفة لتنمية الشباب العماني في السلطنة، إضافة إلى رشاد المسافر الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء الادارة التنفيذية للبنك. ومن جانب Inspirational Development Group (IDG) الجهة المنفذة للبرنامج، فقد حضرها وقد ستيفن بنّت، مؤسس ورئيس مؤسسة (IDG) إضافة إلى الفريق المشرف على البرنامج.

وقال رشاد المسافر: نؤمن في بنك عمان العربي أنّ القيادة تتمثل في عدد من الصفات الشخصية، والتي قد ركز برنامج "قيادة" عليها. والقائد في بنك عمان العربي هو القادر على التأثير على أقرانه لإنجاز كلاً من أهدافهم الفردية وأهداف البنك. وتعد مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وبلوغ الهدف، والتحفيز جميعها صفات ضرورية لدى أي قائد. وتساعد هذه الصفات على تشجيع الابتكار وتحسين العمليات التنظيمية وممارسات العمل الفردي. وقد صمم المختصين برنامج "قيادة" خصيصاً ليكون محفزاً لتحديد وتشجيع القادة المستقبليين في البنك.

ومن جانبه أكد عادل بن علي الرحبي، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك عمان العربي أن برنامج "قيادة" في نسخته الثالثة حقق نجاحا ملحوظا فاق التوقعات. وأظهر المشاركون أداء متميزًا في عرض المشاريع وتصميمهم على تنفيذها على أرض الواقع من خلال اشتمال تلك العروض على خطط تنفيذ منهجية خاصة في مجال الابتكار والتقنية الرقميّة الأمر الذي يبعث على الفخر.

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