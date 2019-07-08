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كل جائزة بقيمة 1000 ريال عماني

10 فائزين بجوائز "ميثاق" في السحب الشهري على حساب التوفير "هبتي"

الإثنين 08 يوليو 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

10 فائزين بجوائز "ميثاق" في السحب الشهري على حساب التوفير "هبتي"

 

مسقط - الرؤية

 

أجرى ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط السحب على 10 جوائز ضمن حساب التوفير "هبتي". وابتسم الحظ لـ 10 من زبائن ميثاق فاز كل منهم بجائزة مالية قيمتها 1000 ريال عماني.

ويواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية تنظيم العديد من السحوبات خلال الفترة المقبلة بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التوفير والادخار، ولا تزال الفرصة متاحة للجميع للفوز بالجوائز المالية القيمة فكلما زاد التوفير في حساب "هبتي" كانت الفرصة أكبر للفوز بالجوائز المالية.

ويحظى حساب  التوفير "هبتي" الذي تم تدشينه مؤخرا بإقبال كبير من الزبائن ويقوم الحساب على عقد المضاربة الإسلامي الذي يمثل نوعا من الشراكة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ويعتبر الزبون هو رب المال بينما يكون ميثاق هو المضارب أو المدير المالي ثم يقسم الربح الناتج من الاستثمار على أساس نسبة التوزيع المتفق عليها، كما  تعتبر الجوائز المقدمة بمثابة هبة من ميثاق للصيرفة الإسلامية للزبائن تدفع من قبل المساهمين من مواردهم الخاصة وستكون هذه الجوائز علاوة على حصة أرباح أصحاب الحسابات في مجمع المضاربة العام الموزعة طبقا للتوقعات المعلنة.

وقد خصص ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموع جوائز مالية طوال العام تصل  قيمتها  إلى مليون ريال لحساب التوفير "هبتي" موزعة على جوائز أسبوعية و شهرية و سنوية و يمكن لكافة الزبائن الذين يفتحون حساب التوفير "هبتي" و يحتفظون بمتوسط رصيد 100 ريال عماني الدخول في السحوبات الأسبوعية و الشهرية حيث يجري السحب أسبوعياً على 100 جائزة كل جائزة قيمتها 100 ريال عماني بمجموع جوائز تبلغ  10 آلاف ريال عماني، كما يجري السحب شهرياً على عدد 10 جوائز مالية كل جائزة قيمتها 1000 ريال عماني بمجموع جوائز تبلغ 10 آلاف ريال عماني.

وخصص ميثاق للصيرفة الإسلامية جوائز مالية كبيرة للسحوبات الخاصة بنهاية العام حيث سيتم السحب على 10 جوائز مالية كل جائزة قيمتها 5 آلاف ريال عماني بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف ريال عماني وكذلك السحب على 4 جوائز مالية كل جائزة قيمتها 10 آلاف ريال عماني بمجموع جوائز تبلغ 40 ألف ريال عماني.

 

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