السلطنة تتوج ببطولة البوسنة المفتوحة للقفز المظلي الحر

مسقط - الرؤية

حقق الفريق الوطني للقفز الحر التابع لمظلات سلطان عُمان بالجيش السلطاني العماني، المركز الأول في بطولة البوسنة المفتوحة للعام 2019م للقفز المظلي الحر، والتي أقيمت فعالياتها في مدينة برييدور بالبوسنة خلال يومي 6 و7 يوليو.

واستطاع الفريق الوطني للقفز الحر إحراز المركز الأول في مسابقة الدقة على الهدف، كما حصل الوكيل مظلي عبدالله بن صالح المقبالي على المركز الأول على المستوى الفردي. وشارك في البطولة 11 فريقاً من المحترفين من مختلف دول العالم، وشهدت البطولة منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة حتى اليوم الختامي.