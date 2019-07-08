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"الدولة" يناقش "واقع خدمات الأندية الرياضية".. اليوم

الإثنين 08 يوليو 2019 07:44 م بتوقيت مسقط

"الدولة" يناقش "واقع خدمات الأندية الرياضية".. اليوم

مسقط - الرؤية

يعقدُ مجلس الدولة، اليوم، جلسته العادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

ويتضمَّن جدول أعمال الجلسة عددا من البنود؛ منها: كلمة معالي الدكتور رئيس المجلس، ومناقشة مقترح "واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع" المقدم من اللجنة الاجتماعية. كما يُناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الخاصة حول  "إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة".

ويعقد المجلس، غدا، جلسته العادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، ويناقش خلالها مقترح "إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام" المقدم من اللجنة الاقتصادية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير.

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