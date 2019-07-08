"تقنية عبري" تكرم 160 من الطلبة المجيدين

عبري - ناصر العبري

احتفلت الكلية التقنية في عبري أمس بتكريم 160 من الطلبة المجيدين أكاديميًا والطلبة المتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال والابتكار، وذلك برعاية الدكتور حمدان بن محمد المنذري عميد الكلية وبحضور مساعدة العميد لشؤون الطلبة ومساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء الأقسام والمراكز وأولياء أمور الطلبة المكرمين.

وافتتح الحفل بكلمة عميد الكلية وجاء فيها: نفخر بكم ونأمل أن نراكم في المُستقبل القريب تقودون مسيرة التطور والنماء في هذا الوطن، والكلية بكوادرها الإدارية والأكاديمية عون لكم في حاضركم ومستقبلكم.

وبلغ عدد الطلبة المُجيدين أكاديمياً نحو ثمانين طالباً وطالبة موزعين على تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية، كما تمَّ تكريم الطلبة المجيدين في السنة التأسيسية، والطلبة المتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية ورواد الأعمال وأصحاب الابتكارات العلمية.

وشهد الحفل تقديم عرض مرئي لفعاليات وإنجازات طلبة الكلية في مختلف المجالات خلال العام الأكاديمي 2018/2019.