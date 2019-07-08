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شمل معرضا ومسرحا لإبراز مواهب ذوي الإعاقة

التوعية بـ"الإرشاد الزواجي" و"الشيخوخة النشطة" ضمن الأسبوع الاجتماعي بمسقط

الإثنين 08 يوليو 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

التوعية بـ"الإرشاد الزواجي" و"الشيخوخة النشطة" ضمن الأسبوع الاجتماعي بمسقط

 

مسقط – الرؤية

تتواصل فعاليات الأسبوع الاجتماعي لصيف 2019م، على مستوى محافظة مسقط، والذي تُنظمه وزارة التنمية الاجتماعية حتى 11 يوليو، حيث نظمت الوزارة مُمثلة في دائرة التنمية الاجتماعية أمس وضمن فعاليات الأسبوع محاضرة توعوية حول "الإرشاد الزواجي"، بمكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط.

قدمت المحاضرة نقاء بنت جمعة اللواتية أخصائية برامج وتوعية مُجتمعية بالوزارة، وتناولت خلالها أهمية عقد دورات الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، مبينةً أهمية تفاعل المُجتمع مع هذه الدورات التدريبية من خلال الحرص على المشاركة فيها، وتطرقت إلى بعض المفاهيم المرتبطة بمشروع الزواج كتعريف الخطبة على أنها اتفاق مبدئي ووعد بين طرفين بالزواج عليهما أن يحترماه، وأهمية فترة الخطوبة في تعميق التفاهم، باعتبار أنها تمهيد نفسي واجتماعي للزواج.

وأقامت دائرة شؤون المسنين بالوزارة محاضرة حول " كيفية التعامل مع الشيخوخة النشطة" تحت رعاية سيرين بنت علي القاضي إحدى العضوات المؤسسات لجمعية المرأة العمانية بمسقط، قدمتها أسماء بنت عامر الصواعية، متناولة ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ووضعها في السلطنة، وأهم النظريات المفسرة للشيخوخة، ومفهوم "الشيخوخة النشطة"، التي تتمثل في عملية تعظيم الفرص لتعزيز الصحة والمشاركة والأمن لأجل تحسين نوعية حياة المسنين، والاستفادة القصوى من فرص التمتع بالصحة الجسدية والاجتماعية والعقلية لأجل تحسين نوعية الحياة وإطالة متوسط العمر الصحي للمسنين.

وضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي أقامت دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب معرضاً ومسرحاً لإبراز إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "همم عالية" وبرعاية الشيخ طارق بن خالد الهنائي نائب والي السيب، وذلك بمقر مسقط مول بالمعبيلة الجنوبية، بهدف التعريف بمواهب وابداعات هذه الفئة في مختلف المجالات، وبدأت الفعالية بجولة لراعي الحفل في المعرض، والذي اشتمل على لوحات فنية، ومشغولات يدوية، وأعمالا فنية خشبية، ومشاريع منزلية، وركن الأطفال في مجالي الرسم والتلوين، بعدها قدم عدد من ذوي الإعاقة عروضا لمواهبهم في مجال إلقاء الشعر، والإنشاد، إلى جانب تقديم عرض مسرحي عكس قدرات ومواهب ذوي الإعاقة البصرية.

 

 

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