80 مسنا في اليوم الرياضي بـ"شمال الشرقية"

إبراء - علي برياء

بحضور أكثر من 80 مسناً، نظمت جمعية إحسان للمسنين فرع شمال الشرقية ممثلا باللجنة الرياضية يوما رياضيا ترفيهيا، تحت رعاية عبدالله الحارثي مدير دائرة الشؤون الرياضية بشمال الشرقية، وذلك بقاعة سلا بالمركز الثقافي بإبراء.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز دور الأسرة والمجتمع في المشاركة برعاية كبار السن، وتعزيز دور المسن النشط وتحفيزه ليكون له الدور الإنتاجي الفعّال في شتى المجالات، ونشر الوعي حول أهميّة النمط الحياتي الصحي والرياضة للحد من الشيخوخة المبكرة ومضاعفاتها في المجتمع.

وتضمنت الفعالية عددًا من الأنشطة الرياضية منها شد الحبل وكرة السلة ومسابقات تسجيل الهدف وفقرات أخرى منها حوار مع مسن وقصائد شعرية، وفي الختام تم توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين.