إتلاف 300 كجم مواد غير صالحة بأدم

أدم- محفوظ الشيباني

أتلفت بلدية أدم مواد غذائية متنوعة، وأدوات صحية ومنزلية غير صالحة بلغ وزنها 300 كجم، إلى جانب سحب 115 عينة غذائية ومائية. وبلغ عدد محاضر الاتلاف 16 محضرا لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى تحرير 25 مخالفة صحية ومهنية.

يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية والتوعوية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي ينظمها قسم رقابة الأغذية والبيطرة بالبلدية، حيث قام قسم التوعية والإعلام بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية حول النظافة العامة والرقابة الصحية، وأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخداماتها. وتم خلال الحملات توزيع النشرات والمطويات التوعوية وتفعيل المناسبات والفعاليات العربية والعالمية للمياه، وأسبوع سلامة الغذاء وحملة التوعية بلائحة تنظيم عمل مظلات السيارات أمام المنازل، بالإضافة الى الزيارات التوعوية التعريفية للمراكز التجارية حول مسببات التسمم الغذائي والوقاية منه. بجانب إقامة مسابقات ورحلات ترفيهية وحلقات نقاشية ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مدارس الولاية، وكذلك تركيب لوحات تعريفية للتوعية في مداخل ومخارج الطرق الداخلية وعمل معسكرات بالتعاون مع الفرق الرياضية بالولاية.