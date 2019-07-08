الإثنين, 08 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

إتلاف 300 كجم مواد غير صالحة بأدم

الإثنين 08 يوليو 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

إتلاف 300 كجم مواد غير صالحة بأدم

 

أدم- محفوظ الشيباني

 

أتلفت بلدية أدم مواد غذائية متنوعة، وأدوات صحية ومنزلية غير صالحة بلغ وزنها 300 كجم، إلى جانب سحب 115 عينة غذائية ومائية. وبلغ عدد محاضر الاتلاف 16 محضرا لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى تحرير 25 مخالفة صحية ومهنية.

يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية والتوعوية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي ينظمها قسم رقابة الأغذية والبيطرة بالبلدية، حيث قام قسم التوعية والإعلام بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية حول النظافة العامة والرقابة الصحية، وأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخداماتها. وتم خلال الحملات توزيع النشرات والمطويات التوعوية وتفعيل المناسبات والفعاليات العربية والعالمية للمياه، وأسبوع سلامة الغذاء وحملة التوعية بلائحة تنظيم عمل مظلات السيارات أمام المنازل، بالإضافة الى الزيارات التوعوية التعريفية للمراكز التجارية حول مسببات التسمم الغذائي والوقاية منه. بجانب إقامة مسابقات ورحلات ترفيهية وحلقات نقاشية ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مدارس الولاية، وكذلك تركيب لوحات تعريفية للتوعية في مداخل ومخارج الطرق الداخلية وعمل معسكرات بالتعاون مع الفرق الرياضية بالولاية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أكتوبر 2017

إتلاف 1570 كجم مواد غير صالحة وإغلاق 110 منشآت بمطرح

المزيد

23 مارس 2015

إتلاف سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلدية ظفار

المزيد

11 أغسطس 2015

إتلاف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بصلالة

المزيد

06 نوفمبر 2017

إتلاف 644 كجم لحوم غير صالحة بمسلخ صلالة في أكتوبر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية تبحث مع سفيري البحرين وتونس تعزيز التعاون في مجال الصناعات الحرفية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تربويون وأولياء أمور: المراكز الصيفية تنمي مهارات الطلبة.. والأسعار أبرز التحديات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حجرة الشيخ".. ترميم متواصل يعيد الروح إلى أبرز معالم وادي المعاول

المحليات - ثقافة

التوعية بـ"الإرشاد الزواجي" و"الشيخوخة النشطة" ضمن الأسبوع الاجتماعي بمسقط

المحليات - أخبار

أمطار وتطاير للأتربة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة