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حلقة عمل حول مهارات تشخيص السرطان بصلالة

الإثنين 08 يوليو 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

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صلالة – الرؤية

 

نظم قسم التثقيف الصحى والإرشاد النفسي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة حلقة عمل عن مرض السرطان، بمشاركة حوالي 60 موظفا من الفئات الطبية والطبية المساعدة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى.

وتهدف الحلقة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتعزيز قدراتهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم حول تشخيص مرض السرطان والعلاج والوقاية منه.

وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان: "سرطان الثدي" وقدمتها الدكتورة وردة بالخير طبيبة بقسم الجراحة بمستشفى السلطان قابوس، ركّزت فيها على طرق الوقاية والأعراض والتشخيص وعلاج سرطان الثدي.

بعدها قدمت د. ليزان -طبيبة بقسم الطوارئ- لمحة عامة عن سرطان الأطفال، وكيفية تشخيصه والوقاية منه.

             

بعد ذلك قدمت د. شيلا - قسم النساء والولادة- محاضرة بعنوان "الحمل والأورام الخبيثة " شرحت فيها النتائج المحتملة لاستكمال الحمل السليم ومدى تأثير الورم على الجنين والأم. فيما تحدثت أميرة رامس -مسؤولة المشورة الوراثية بالعيادات التخصصية (أ) - عن الاستشارة الوراثية في السرطان الوراثي، وركزت على خطورة الإصابة بمرض وراثي خطير كالسرطان، وتحديد طرق منع المرض.

 وتناول د. أبوبكر - طبيب بالعيادات النهارية بالمستشفى - محاضرة عن مرض هودجكين. مشيرا فيها إلى الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاج والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.              

واختتمت منال البلوشىة -ممرضة بقسم الباطنية بمستشفى السلطان قابوس- الحلقة بمحاضرة بعنوان "العناية التلطيفية".

 

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