الإثنين, 08 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بحضور مجموعة من المُلهمات

"الوطنية للشباب" تنفذ جلسة حوارية حول طرق تنمية مواهب الشابة العمانية

الإثنين 08 يوليو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

WhatsApp Image 2019-07-08 at 12.09.09 PM(2)
WhatsApp Image 2019-07-08 at 12.09.09 PM(1)
WhatsApp Image 2019-07-08 at 12.09.09 PM(4)
WhatsApp Image 2019-07-08 at 12.09.09 PM(5)

 

عبري – ناصر العبري

نفذت اللجنة الوطنية للشباب جلسة للتواصل مع الشباب في دار الأوبرا السلطانية، ويأتي ذلك ضمن مشروع "حوارات الشباب" المستدام، واستهدفت النسخة السادسة من الجلسة الشابات العمانيات من ذوات المواهب والمهارات، واللائي التقين بمجموعة من الملهمات العمانيات في حوار مفتوح حول طرق تنمية مواهب الشابة العمانية.

وتنوّعت المناقشات من جانب الموهوبات العمانيات المؤثرات على مستويات محليّة ودوليّة؛ من كاتبات وإعلاميات وتربويات ورائدات أعمال ورائدات في مجال التطوع والعمل الاجتماعي وناشطات في القطاع الشبابي، فضلاً عن عضوات اللجنة الوطنيّة للشباب.

وتضمّنت الجلسة 4 محاور أساسية؛ تناول الأول منها موضوع تنمية المهارات والمواهب الشخصية للشابة العمانية، وأبرز المراكز والمؤسسات الشبابية المعنية بهذا المجال. ثم انطلقت الشابات في المحور الثاني للحديث عن أهمية المهارات والمواهب الشخصية في خلق فرص عمل. وتناول المحور الثالث التحديات التي تواجه الشابة العمانية في سبيل تنمية مهاراتها واستثمارها. أما المحور الأخير فركز على أبرز المقترحات في مجال تعزيز مهارات ومواهب الشابة العمانية.

وقالت بثينة العليانية، إحدى المشاركات: "شرُفت بحضور جلسة تواصل التي نظمتها اللجنة الوطنية للشباب والموجهة للمرأة العُمانية تحديداً، المرأة العُمانية التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع بل وتعتبر اللبنة الأساسية فيه، كانت المحاور مهمة وتمحورت حول فكرة مهمة وهي تنمية الشابة العمانية، تفاوتت الرؤى والأفكار بين الحاضرات ولكن هنا تكمن أهمية التواصل لتوحيد هذه الرؤى والظهور بأفضل الحلول الممكنة، استفدت كثيراً من النقاش المثري الذي دار بين الحاضرات، كل هذه الجهود تثبت أننا في المسار الصحيح لإبراز دور المرأة ومكانتها.

وقالت مروة السيابية: قدمت لنا الجلسة المركزة مساحة واسعة لمشاركة وجهات النظر والحلول كل من جانبه ووفقا لخلفياته الثقافية، وتجاربه بما يساهم في توسيع دائرة مدركات القائمين على إعداد البرامج الشبابية التي تنصب في إبراز وتطوير مهارات الشباب، بحيث لا يتم التركيز على جانب متعلق بفئات محددة -وقد تشكل الأقلية- دون الجوانب الأخرى التي تستحدث باستمرار على مستوى العالم، ويستجد بعضها الآخر في خضم التحولات السريعة التي تؤثر على اهتمامات الناس وخاصة الشباب.

وتنضوي الاقتراحات التي رفعت من جلسة "تواصل" السادسة تحت مشروع "حوارات الشباب"، وهو مشروع يٌعنى بإداري متطلبات الشباب العماني وإيصالها إلى صنّاع القرار لوضعها في الاعتبار ضمن الخطط الوطنية. كما تعدّ توصيات المشروع بادرة للأخذ بها في مختلف مشروعات اللجنة ومبادراتها التي تدعمها والتي يتقدم بأفكارها الشباب، لتساعدهم اللجنة في تنفيذها على أرض الواقع.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أكتوبر 2017

"الوطنية للشباب" تنظم جلسة حوارية حول تحديات العمل في القطاع الخاص

المزيد

11 أبريل 2016

جلسة حوارية حول تنمية الذات بجامعة السلطان قابوس

المزيد

17 مارس 2016

جلسة حوارية بـ"الشورى" حول تطلعات الشباب بمشاركة اللجنة الوطنية وحملة "حلو نغير"

المزيد

20 أبريل 2019

جلسة تعريفية للجنة الوطنية للشباب بالوسطى

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمطار وتطاير للأتربة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

"ديم" تحصّل 700 ريال رسومًا لتوصيل الخدمة.. و30 ريالا لقطعها

الاقتصاد - محلي

"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

٤٨ مستفيدا من برنامج الكفاءات الحكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز القيادات الإدارية

المحليات - أخبار

"قانون الإفلاس" يحمي حقوق الدائنين بأحكام رادعة تصل لإسقاط بعض الحقوق المدنية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة