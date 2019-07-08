بثلاثية نظيفة.. "ثعالب الصحراء" أول الواصلين العرب لربع نهائي "إمم فريقيا"

القاهرة - الوكالات

تأهَّل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه المستحق على غينيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وجاءتْ ثلاثية ثعالب الصحراء بواسطة كل من يوسف البلايلي ورياض محرز وآدم أوناس. وأكد رياض محرز أنَّ المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة.. قائلا: "غينيا كان فريق قوي، لكننا انتهزنا الفرص وسجلنا 3 أهداف حصدت لنا الفوز. المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة لكننا مستعدون".

وقال جمال بلماضي مدرب الجزائر: هدفنا بذل كل ما لدينا في كل مباراة لنصل إلى اللقب، حاولنا السيطرة على اللقاء وسجلنا 3 أهداف.. أنا راضٍ عن أداء فريقي تمامًا، بكل تأكيد سأذهب لملعب السويس لمشاهدة منافسنا القادم من أرض الملعب.

وفي المقابل، قال بول بوت مدرب غينيا: "إذا فقدت تركيزك أمام الجزائر ستستقبل الأهداف وهذا ما حدث، لكنهم بذلوا مجهود رائع وقدموا مباراة رائعة واستحقوا الفوز". وقال سفيان فيغولي لاعب المنتخب الجزائري أنه راض عن أداء الخضر تماما في المباراة، وصافا الفوز بالكبير مضيفا بالقول: "الفوز بثلاثية لا يعني إطلاقا أننا المنتخب الأفضل بل يضع ذلك علينا مسؤوليات كبيرة". وأضاف: "الفوز يعد دفعة معنوية كبيرة لنا قبل اللقاء القادم في دور الثمانية من البطولة القارية".

وفي سياق متصل، أكد يوسف عطال الظهير الأيمن للمنتخب الجزائري، أنَّ اللاعبين دخلوا المباراة بكامل تركيزهم وهم يضعون نصب أعينهم ما حدث لمصر والمغرب. وأضاف عطال: "إسعاد الجماهير الجزائرية غاية نسعى بلوغها. بذلنا جهود كبيرة امام غينيا فالمباراة لم تكن سهلة بل كانت قوية. الاصرار كان دافعنا لحسم الأمور".