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مدغشقر إلى "دور الثمانية" بعد إقصاء مقاتلي الكونغو

الإثنين 08 يوليو 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

مدغشقر إلى "دور الثمانية" بعد إقصاء مقاتلي الكونغو

القاهرة - الوكالات

واصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ، عندما هزم منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية (4-2) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

سجَّل لمدغشقر كل من إبراهيم أمادا في الدقيقة (9) وإيما آندرياتسيما في الدقيقة (77)، فيما جاء هدفا الكونغو الديمقراطية بواسطة سيدريك باكامبو في الدقيقة (21) وتشانسيل مبيمبا في الدقيقة 90.

أنيسيه أندريانانتيناينا توتال رجل المباراة، قال: "نحن فريق يلعب كعائلة. نقاتل معاً ونفوز معاً. كان الأمر صعباً بعدما تعادلت الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر. لكننا رأينا جمهورنا ورئيس مدغشقر وكان علينا أن نفعل شيئاً. أنا سعيد بتأهلنا. هذا تاريخ ولا يمكننا أن نخفي حماسنا". وقال نيكولا دوبوي مدرب مدغشقر: "إنه يوم عظيم بالنسبة لنا. آمنا بأنفسنا وحصدنا مكافأتنا في نهاية المباراة. كانت مباراة صعبة للغاية أمام الكونغو الديمقراطية الخبيرة. قدمنا كل ما لدينا ومواصلة كتابة التاريخ هي أمر رائع. نأمل أن نستمر بنفس الطريقة".

وفي المقابل، قال فلوران إيبنجي مدرب الكونغو الديمقراطية: "أهنئ مدغشقر على التأهل، فريق جيد وأظهر ذلك خلال البطولة. اليوم قدمنا أفضل ما لدينا لكن هذا لم يكن كافياً. خسرنا أمام الفريق الأفضل وأتمنى لهم التوفيق".

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