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"الخليجية للتسجيل الدوائي" تستعرض في صلالة نظام سحب وإلغاء المستحضرات الطبية

الإثنين 08 يوليو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

استعرضت اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون، أمس -في منتجع كروان بلازا بصلالة، وبحضور د. خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، ود. هاجد بن محمد الهاجدي نائب مدير مجلس الصحة بدول مجلس التعاون- التحديثات الواردة على لائحة التسجيل الدوائي المركزي، والأدلة الإرشادية الملحقة باللائحة، ومناقشة نظام تعليق وسحب وإلغاء المستحضرات الدوائية، وآلية تحليل مخاطر المصانع الدوائية، إضافة لدراسة تقارير الزيارات الميدانية للفرق المشتركة للشركات المصنعة للأدوية، وطلبات تسجيل الأدوية المقدمة للتسجيل المركزي.

وقال د. محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، إنَّ أعمال اللجنة تعدُّ تفعيلاً لقرارات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى أنَّ أهم أهداف نظام التسجيل المركزي ضمان حصول المريض بجميع دول مجلس التعاون على دواء آمن وفعال ذي جودة وبالتكلفة المناسبة من خلال توحيد التسجيل والانظمة والإجراءات المتبعة في تسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها بدول المجلس ومتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق من ناحية الجودة والأمان، ورصد الآثار العكسية للأدوية.

من جانبه، ذكر د. هاجد بن محمد الهاجدي نائب مدير مجلس الصحة في دول مجلس التعاون، أنَّ التسجيل المركزي منذ إنشائه عام 2000 أصبح مِثالا يُحتذى به في نجاح التجربة الخليجية من حيث التنسيق بين دول الأعضاء فيما يتعلق بسلامة ومأمونية المنتجات الدوائية.

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