تنمية مهارات التواصل لدى موظفي "البيئة" في ورشة عمل

مسقط - الرؤية

نفَّذت وزارة البيئة والشؤون المناخية ورشة عمل في مجال التواصل الفعال ولغة الجسد؛ بهدف تنمية المهارات اللازمة للتواصل بشكل فعَّال، والتعرف على أفضل الطرق في إدارة التحديات العملية مع الآخرين في بيئة العمل، وتحسين القدرة على التواصل مع مختلف الثقافات واستعمال تقنيات الإنصات الفعال.

وافتتح الورشة الدكتور سعد البساطة، وناقش عِدة نقاط في مجال التواصل الفعال ولغة الجسد، وتحدث عن عناصر التواصل، ولماذا نحتاج إلى التواصل في حياتنا بشكل عام، وأهم مميزات وأنواع الرسائل في الاتصال البشري الفعال، ومعوقات وخطوات عملية التواصل الفعال، موضحا أنَّ القدرة على إيجاد بيئة مناسبة للنقاش المفتوح والحوار المستمر أمر مهم لنجاح التواصل؛ لذلك تناولت الورشة على مهارات التواصل التي تساعد الجميع على التعامل مع الثقافات المختلفة والمتنوعة وإدارة النزاعات من أجل تحسين نوعية العلاقات وتعزيز الإنتاجية في بيئة العمل.