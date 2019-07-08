"صيفي مواطنة مسؤولة" يواصل تعزيز مهارات النشء بمناشط إبداعية منوعة في الحرفيات والتصوير والذكاء الاصطناعي

نزوى - الرؤية

تفقد الدكتور سالم بن سعيد البحري مستشار وزيرة التربية والتعليم لشؤون العلاقة مع المجتمع رئيس اللجنة الرئيسية لإدارة البرنامج الصيفي 2019 "صيفي مواطنة مسؤولة"، عددا من المراكز الصيفية بمحافظة الداخلية؛ هي مركز ولاية بدبد بولاية بدبد، ومركز محمد بن جعفر بولاية إزكي؛ بهدف الاطلاع على سير عمل المراكز بالمحافظة، والوقوف على التحديات التي تواجه مناشط البرنامج هناك.

وتفاعل الطلاب مع البرامج التدريبة المختلفة؛ حيث طرح المركزان عدة دورات وبرامج تدريبية؛ منها: الحرفي الصغير، والتي تهدف لإكساب الطلاب مهارات إنتاج المنتجات السعفية، ودورة سباكة وصهر النحاس بمركز إنتاج وصهر وسباكة المعادن بإزكي؛ حيث أنتج الطلاب مجموعة من المنتوجات النحاسية كالدروع والميداليات وغيرها. أما دورة الإنعاش القلبي، فأتقن الطلاب خلالها مهارة إسعاف المصاب بالأزمة القلبية ومشكلة بلع اللسان وغيرها من الإسعافات الأولية، كذلك دورة الذكاء الاصطناعي والتي كانت بمركز العلوم والتكنولوجيا بمركز التدريب التربوي بنزوى، والتي تعرف الطلاب خلالها على إنترنت الأشياء وعملية إنتاج برامج الذكاء الاصطناعي. أما برنامج المصور الصغير، فقدمه مجموعة من طلاب الكلية عبر خمس سلسلات مارس الطلاب فيها فن التصوير وتعرفوا على الآلات التصوير وطرق التصوير وأنواع العدسات.

وأشاد الدكتور سالم البحري رئيس اللجنة الرئيسية في نهاية الزيارة، بالجهود المبذولة من قبل القائمين على البرنامج الصيفي بالمحافظة، وقال: لمسنا تفاعل الطلاب مع البرامج المتنوعة الثقافية والعلمية والرياضية. وقد وجدنا ميزة في مركز محمد بن جعفر بولاية إزكي وهي وجود مزاوجة بين الجانب النظري والعملي والتنويع في مكان تنفيذ مثل كلية التقنية وجامعة نزوى وغيرها من الجهات، وهذا يعطي شراكة حقيقية بين المراكز الصيفية وما تقدمه وبين الجهات الحكومية الداعمة.