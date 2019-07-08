91 ألف ريال إيرادات لجنة الزكاة بوادي المعاول خلال رمضان

وادي المعاول - الرؤية

استقبلتْ لجنة الزكاة بولاية وادي المعاول ما يقارب الـ91 ألف ريال عماني خلال شهر رمضان الماضي، وتمثلت هذه المبالغ في مواد عينية؛ تشمل: 710 كيلو سمك بقيمة 1420 ريالا، و767 كيلو لحم بقيمة 2255 ريالا، و821 كيلو قهوة بقيمة 1642 ريالا، و1050 دجاجة بقيمة 1035 ريالا، وكذلك 2880 كيلو أرز بمبلغ 2561 ريالا، و2611 جونية طحين بقيمة 5222 ريالا، و387 مكبة مدلوك و17 كيس تمر بَلَغَت قيمتها 648.5 ريالا، و700 طرد بقيمة 22014 ريالا، أما المواد العينية المتنوعة فكانت بقيمة 294 ريالا. وكان للإلكترونيات نصيب كذلك؛ حيث استطاعت اللجنة توفيرَ 4 مكيفات بقيمة 440 ريالا، و3 ثلاجات بقيمة 600 ريال، وأيضا 3 غسالات بمبلغ قدره 165 ريالا.

وبلغ ما وُزِّع منها ما يقارب 31 ألف ريال، أما المبالغ التي وُزعت لإفطار صائم ومؤونة أسرة فبلغت قيمتها أكثر من خمسة آلاف ريال، وبلغت قيمة الكفارات التي استلمها مستحقوها نحوَ ثلاثة آلاف ريال، وقد كفلت لجنة الزكاة أيتاما صُرف لهم ألفُ ريال، وأخيرا فإنّ فطرة الأبدان قد ربت على 12800 ريال.