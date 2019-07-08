سوق مسقط يستعيد النقاط الست متخطيا أقل مستوى للمؤشر العام على الإطلاق

الرؤية - نجلاء عبدالعال

استعاد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية النقاط الست التي فقدها في بداية تداولات الأسبوع متخطياً أقل مستوى له منذ إنشائه، ليعود إلى ما كان عليه في إغلاق نهاية الأسبوع الماضي، وهو 3823 نقطة. كما عاد اللون الأخضر ليغطي المؤشرات القطاعية بنسب متفاوتة كان أعلاها في مؤشر الخدمات، وارتفع مؤشر العائد الكلي 5 نقاط ليصل إلى 4067 نقطة. وشهدت قيم التداولات ارتفاعا مع شراء خليجي ملحوظ.

ودعم ارتفاع المؤشر العام أمس مكاسب ثلاثة أسهم موزعة بين القطاعات الثلاثة؛ وهي سهم بنك صحار من القطاع المالي، وسهم عمان للاستثمارات والتمويل من قطاع الخدمات، ثم سهم جلفار من القطاع الصناعي.

وكان سهم جلفار محور للحديث في السوق في جلسة أمس خاصة مع إعلان الشركة قبيل بداية الجلسة عن اتفاقية تبيع بمقتضاها استثمارات الشركة في الهند وذلك بمبلغ 17.2 مليون ريال، وما لبثت عقب افتتاح الجلسة بدقائق أن نشرت تصحيحًا جاء فيه أن إبرام الاتفاقية كان في تاريخ 27 يونيو، وليس قبل أيام قليلة كما ذكرت في الإفصاح الأول، وبعد تداوله في أولى صفقات بيعه عند 82 بيسة عاد سهم جلفار ليُباع عند 81 بيسة بعد ساعة من بدء الجلسة وحتى منتصفها تقريبا، وبدءا من الساعة الثانية عشرة ثبت سعره عند 80 بيسة للسهم ليخرج من الجلسة بهذا السعر وليكون بذلك قد زاد بيسة واحدة فقط مثلت زيادة بنسبة 1.3 بالمئة فوق مستوى إغلاقه السابق.

وارتفعت قيمة التداولات في جلسة أمس إلى 1.14 مليون ريال عماني تقريبا ورغم أن هذا المستوى لا يصل إلى نصف متوسط قيمة التداولات خلال العام الجاري أو السابق إلا أنه سجل نسبة زيادة 66 بالمئة مقارنة مع جلسة تداولات الأحد والذي توقف خلالها عند 685 ألف ريال فقط، وجاء الارتفاع مع شراء ملحوظ للاستثمار المؤسسي الخليجي، وارتفعت بالإجمال حركة التداول لغير العمانيين؛ حيث بلغت قيمة شراء الاستثمار غير العماني 324 ألف ريال بنسبة 28.5 بالمئة من إجمالي قيمة الشراء، فيما بلغت قيمة البيع 136 ألف ريال بنسبة 11.9 بالمئة من إجمالي البيع، وبذلك ارتفع صافي الاستثمار العماني بنهاية الجلسة بقيمة 189 ألف ريال ممثلا 16.6 بالمئة من إجمالي التداولات خلال الجلسة.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المدرجة بالسوق لتفقد 42 ألف ريال فقط من نحو 18.343 مليار ريال، وكانت بسبب تراجع القيمة السوقية لبنك مسقط بسبب خسارة السهم بيستين في إغلاق جلسة أمس.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات القطاعية أغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6277 نقطة مضيفا حوالي 6 نقاط وبنسبة 0.1 في المئة تقريبا، فيما خرج مؤشر القطاع الصناعي عند مستوى 4557 نقطة مضيفاً أقل من 4 نقاط مثلت 0.08 في المئة تقريباً فوق المستوى السابق، أما قطاع الخدمات فأغلق عند مستوى 1863 نقطة وبنسبة زيادة 0.2 في المئة، ووصل مؤشر السوق الشرعي إلى 536 نقطة.

وتمَّ أمس التداول على أوراق 23 شركة، ارتفعت منها 5 أوراق وانخفضت ثلاث، وظل عدد الأوراق المالية المتداولة وعدد الصفقات دون المتوسطات رغم تحسنه النسبي مقارنة بجلسة الأحد؛ وبلغ عدد الأوراق المالية المتداولة 6.3 مليون ورقة مالية، وبتنفيذ 240 عقدا.

تصدر سهم الغاز الوطنية قائمة أسهم الشركات المرتفعة في السوق أمس وبزيادة 7 بيسات مثلت 4.6 بالمئة تقريباً زيادة على سعر إغلاقه السابق، فيما جاء سهم المدينة للاستثمار أعلى الأسهم المنخفضة قياسا على نسبة الانخفاض حيث فقد بيسة واحدة لكنها مثلت 4.2 بالمئة تقريباً نظرًا لأن قيمة السهم بلغت فقط 24 بيسة، أما الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول فكان بنك مسقط الذي استحوذ على 41.5 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات.