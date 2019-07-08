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"الشورى" يشارك في منتدى التطوير البرلماني بروسيا

الإثنين 08 يوليو 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

ترأس سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني لتطوير العمل البرلماني الذي أقيم في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية، والذي افتتح أعماله بحضور معالي رئيس مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الفدرالي، وعدد من رؤساء البرلمانات ونوابهم والبرلمانيين، وأصحاب المعالي والخبراء والمهتمين بالشأن البرلماني في العالم.

وسلّط كل من رئيس مجلس الدوما ورئيس مجلس الاتحاد الفدرالي ووزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية في كلماتهم الضوء على تطوير العمل البرلماني وتعزيز العلاقات الدولية والتكاتف نحو عالم أفضل آمن ومستقر وغد مشرق.

وحضر المنتدى فخامة فلاديمير بوتن رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، الذي ألقى كلمة أكد فيها أهمية إقامة مثل هذه المنتديات، وأثنى على المحاور التي تناولها المنتدى للمساهمة الفاعلة في إحلال السلام، ومكافحة الحروب الإعلامية، وتهيئة الظروف للمستقبل الرقمي، وزيادة التعاون الإنساني.

وتناول المنتدى مسائل حيوية تتعلق بالأمن والاستقرار الدولي والدعم التشريعي للمستقبل الرقمي وتطوير التعاون الدولي البرلماني، ودور الشباب في تطوير العمل البرلماني، ودور الأنظمة في الحد من الفقر وعدم المساوة، وتسليط الضوء على الحروب الإعلامية، وضرورة احترام السياسة البيئية، والقانون الإنساني، والقضايا التي تهم القارة الإفريقية.

وأكّد البيان الختامي للمنتدى أنّ قيام العلاقات الدولية في عالم اليوم يجب أن يقوم على احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يلبي التنمية المستدامة للشعوب.

 

 

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