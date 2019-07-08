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"الصحة" تنظم حلقة عمل إقليمية للتدريب على تحليل البيانات

الإثنين 08 يوليو 2019 05:50 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة مختبرات الصحة العامة، حلقة عمل إقليمية للتدريب على "تحليل البيانات بشبكة مختبرات فحص الفاشيات المنقولة بواسطة الغذاء بالشرق الأوسط (PULS Net)" تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني و كيل الوزارة للشؤون الصحية، بمشاركة حوالي 30 اختصاصيا من مختبرات الأحياء الدقيقة المنقولة بواسطة الغذاء من 16 دولة من الدول الأعضاء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وذلك بفندق كراون بلازا القرم.

وتستمر الحلقة على مدار 3 أيام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض المعدية بأطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتهدف إلى التعرف على وفهم مبادئ ومفاهيم تقنيات تسلسل الجينوم الكامل المتقدمة وفوائدها مقارنة بفحوصات الترحال الكهربائي النابض المستخدمة حاليا في التشخيص وإعداد سلسلة الجينوم الكامل وتحليل بياناتها من أجل التوصل إلى الجراثيم المسببة للأمراض عن طريق الغذاء والتعرف على خصائصها الجينية والتدريب على اكتشاف الفاشيات الغذائية من خلال دراسة بعض الحالات كأمثلة افتراضية.

وتنقسم الحلقة إلى 4 محاور نظرية ومحور عملي، وناقش المشاركون في اليوم الأول محور الوضع الحالي لشبكة مختبرات فحص الفاشيات الغذائية في دول شرق البحر الأبيض المتوسط. بينما جاء المحور الثاني حول التحديثات والتطورات التي تود منظمة الصحة العالمية من الدول الأعضاء تطبيقها، وتطرق المحور الثالث إلى بناء القدرات في مختبرات الشبكة، مع طرح للأدوات الجديدة المستخدمة في مجال فحص الفاشيات الغذائية في المحور الرابع.

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