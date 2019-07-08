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"التعليم العالي" تحصد جائزة المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة في برلين

الإثنين 08 يوليو 2019 02:45 م بتوقيت مسقط

"التعليم العالي" تحصد جائزة المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة في برلين

مسقط – الرؤية

حصدت وزارة التعليم العالي جائزة أفضل قيادة في الجودة للعام 2019 وذلك في حفل توزيع جوائز الجودة التي تمنح من قبل المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة (ESQR) والذي أقيم في مدينة برلين الألمانية. وحصلت وزارة التعليم العالي على الجائزة إلى جانب 56 شركة وإدارة ومؤسسة عامة تمثل قطاعات مختلفة من أوروبا وآسيا والأمريكيتين وإفريقيا وأستراليا.

وتعد الجائزة اعترافًا من المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة بالشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية والقطاعات المختلفة من كافة أنحاء العالم التي أظهرت قيادة متميزة؛ وذلك باتخاذ خطوات مبتكرة قائمة على المبادرات في سبيل الارتقاء بتطوير الجودة. وتقوم المؤسسة الأوروبية باختيار الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي وآراء المستهلكين ودراسة السوق التي أجرتها المؤسسة.

وقال الدكتور زايد بن أحمد زعبنوت، مدير عام التخطيط والتطوير ورئيس لجنة الجودة ورئيس مشروع التميز بوزارة التعليم العالي: نفتخر بهذا الإنجاز الذي حققته الوزارة نتيجة العمل الدؤوب في تطوير خدمات مبتكرة للمستفيدين وتحسين وإعادة هندسة الإجراءات من خلال مشروع التميّز المنفذ مع المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM وتقوم الوزارة بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين والتي وصل عددها 144 خدمة إلكترونية.

يذكر أنّ الوزارة سبق وأن حصلت على الاعتراف الكامل بفئة "ملتزمون بالتميّز" من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM"

 

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