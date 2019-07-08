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تحذيرات من "تسونامي" إثر زلزال عنيف ضرب إندونيسيا

الإثنين 08 يوليو 2019 02:12 م بتوقيت مسقط

تحذيرات من "تسونامي" إثر زلزال عنيف ضرب إندونيسيا

جاكرتا - الوكالات

وقع زلزال بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، مما دفع السلطات إلى التحذير من حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وقال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن الزلزال سجل على عمق 24 كيلومترا، وتم تحديد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك، في حين أصدرت الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء تحذيرا من حصول تسونامي.

ولم ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو إصابات، لكن سكان مدينة تيرناتي في منطقة شمال الملوك تحدثوا عن حالات هلع تسبب بها الزلزال.

وحذر المعهد الأميركي من مخاطر وقوع أضرار كبيرة، ولا سيما في المباني الضعيفة البنية أو تلك التي لا تستوفي الشروط.

وإندونيسيا هي من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية، فالأرخبيل نشأ من تقاطع صفائح تكتونية ويقع على حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني قوي.

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