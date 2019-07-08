ارتفاع في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر سبتمبر القادم اليوم 63.60 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 1.42 دولار أمريكي، مقارنة بسعر الجمعة الماضي الذي بلغ 62.18 دولار أمريكي.