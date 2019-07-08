تطورات جديدة في "اختفاء طيار سعودي بالفلبين"

مانيلا - الوكالات

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن وزارة الدفاع الفلبينية أعلنت أنها ستجري تحقيقا منفصلا في حادثة اختفاء طالب طيران سعودي أثناء رحلة تدريبية بمنطقة أوكسيدنتال ميندورو في منتصف مايو الماضي.

وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الدفاع الفلبينية جاء بعد لقاء السفير السعودي لدى مانيلا بوزير الدفاع الفلبيني، ومناقشة الجانبين قضية اختفاء الطالب السعودي عبد الله الشريف البالغ من العمر 23 عاما.

وترجح أسرة المفقود أنه تعرض لعملية اختطاف، حيث كشف عم المفقود للصحيفة أن المعلومات التي وصلت إلى الأسرة تتحدث عن عملية اختطاف، مشيرا أيضا إلى أنه "تم تحديد جهات داخل دائرة الاتهام، وسيتم التوصل للحقيقة".

ونفى عم المفقود العثور على حطام للطائرة كما أشيع في بداية الأمر، ولفت إلى أن عمليات البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها.

ورجح شقيق المفقود هو الآخر فرضية اختطاف الطائرة التدريبية، خاصة أنه لم يتم العثور حتى الآن على "أي آثار لتحطم الطائرة، وكل ما عثر عليه حقيبة خاصة بالكابتن، ووجدت بموقع بعيد عن موقع الإقلاع وعن خط سير الرحلة التدريبية المرسوم آنفا".