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أمطار وتطاير للأتربة على بعض المناطق بالسلطنة

الإثنين 08 يوليو 2019 12:15 م بتوقيت مسقط

أمطار وتطاير للأتربة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط – الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس يكون غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، واحتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأشارت إلى احتمال تطاير الأتربة بفعل حركة الرياح النشطة على المناطق  المكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار واحتمال تشكل السحب المنخفضة أوالضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق  الساحلية.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 42/ 33 وفي مدينة صلالة 31 /  28 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 49 درجة في فهود وأدناها 21  درجة في جبل شمس وجبل سمحان.

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