

عدنان العمري | الأردن

الربيع قصيرٌ ليفهم الوردةَ البكر

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١

حدثان قد يفسران جملة ارتباكي

وجهك حالم أكثر مما ينبغي

كأني أطالع

صفنةَ ذئبٍ جسورٍ موتورٍ بخليلته ..

وصمتك أزرق ممتدْ

مثل غبش الصبح في كانون

ولا أرى خلف الصمت ما يفضي…

……

٢

بدت في شرودها

سُليمانيةَ الإصغاء

و باللون الشفقي تذوب ..

كأنها تفهم ما ينشده الطير على الشبّاك

أو تسمع خطوات الريح إذ تجهش بالركض شمالاً وجنوباً ..

و تقرأ في كائنات الليل

رغبة الوضوح للعلن ..

……

٣

سمعت التهدج

في وهوهة صوتك كنداء الإقامة

ومساجد قلبي تلبي ٠٠

لا يجفلك ذاك التدافع على عنقك

هي أصابعي مثل حشدٍ من التائبين ليس إلا …

……

٤

أنت كل النساء اللواتي مررنَ

على القلب وعلّقنَ

على بابه مواويل الرحيل ٠٠

وأنا قلبي كل الثواكل..

الموهومات بالرجوع …

سخرية الحيّ

من نبوءة المجنون كان حظي ٠٠

الحيّ كان قلبك

ورؤيا المجنون كانت قلبي ٠٠

…

كلّ وشمِ فراشةٍ

محنطةٍ على كتفيك بلا حراك

كانت قلبي٠٠

قلبي الّذي رفرف على الشبّاك

وأنت بلا حراك ٠٠

… .

الليل الّذي قطعتيه بكامل الحَيرةِ

دونما سببٍ واضح ٠٠

كان قلبي الّذي

قطعتيه بكامل الغياب

دونما سببٍ واضح ٠٠

….

٥

لو تكشفين فخذ القصيدة

سيعوي عليك الشِّعر

…

٦

يقول اللاجئُ من أحضان اليأسِ

رأيت في عينيك شبهةِ إيناسٍ ..

وأنا المغمورون

في ظليل الشوقِ كلهم

أمد يدي التمس من العتمة جهتي

ويدي لتيه الناس جسور ..

……

٧

وكان الذي يبدأ الغرام فيه

من لثغة السؤال يفور ،..

على ناصية الحديث يسرج من وهج الكلام ..

والتي يبدأ الشوق فيها

من تأتأة الأجابة يفور ،..

على وهج الكلام تخبز الحب على مهلٍ…

وأنا بينهما

لست إلا الفراغ العبيط وأتلاشى

مع أول عناق محتمل ....

… ..

٨

ربيبة يديّ وأعرفك

لو أسعفتكِ اللغات

وطاوعك العذر

لكنتِ في ركب الهاجرات الـ وطأن قلبي ..

…..

٩

لنا غربة الناي الـ يرى مذبحة القصب

فكم رجفة قد يَبْلُغُ الناي

المُوَجِّع بالفراق ..

هذا حال القلب المثقل بالحنين

فلم يبقَ في البلاد يا صغيرتي

سوى ذكرى المسارح

وصبيان على جدار الذاكرة

ونهرٌ كان للقصب مأوى…

……

١٠

وبين النّصّ والتفسير

تختلف الشروح

ولكن من يرى بالقلب

كم جيلًا من العشّاق قد قضوا

وكم جرحاً تخامرهُ الجروح…

لعلّي في شمال الوقت بوصلةٌ

وما بالقلب قد أضحى

وحيدًا مثل وجهته

وحيدًا

ليس غير الحزن في يده

وما أنت الـ يضلّلك الوضوح…

…..

١١

قلتُـ أنا صدفة المواعيد المفبركة ..

ستشيعني عذراوات المدينة

حتّى أصبح كالنصب

في الميدان ٠٠

……

12

تكمن كبنات أوى

وتروغ بفألي على الرمل ..

..حصى العرافة ..