الإثنين, 08 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

غنائية بين الشاعر وقصيدته ج 2

الإثنين 08 يوليو 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

غنائية بين الشاعر وقصيدته ج 2


د. ريم سليمان الخش | باريس

الشاعر:
وحينَ همّت غدا طينُ القصيد لظى
من وهجه الوحي بركانٌ من الحممِ
مثل احتكاكات صوانٍ بمصدره
كان ارتطام شرار السطر بالقلمِ!!
لامحو يلجم هذا الدفق بينهما
لاقحط يكبحُ جنّ البرقِ بالديمِ

القصيدة:
لاومض يعدل خرق الوحي أضلعها
إذْ تترك الحرف سكيرا بلا ذمم!
***
الشاعر:
إني ارتأيتُ له قلبي ليشربه
شرب السحاب غلى الأوراق في زخم!
من حولي المتن إذ يدنو بلهفته
ويرشف القطر رشف العاشق الشبمِ
حقل الزنابق قرب النار عاقره
حشد الفراش على قابين من عدم

القصيدة:
وهل يخاف ولوج الموت ؟؟ إنّ به
من قوة العشق مايبقيه في القمم!!
//

الشاعر:
مابين وهجين إخدودين من شبقٍ
إمضاءة التيه في كحلٍ من الألم

القصيدة:
مكامن الحرف لا تأتي بلا ألم
ومعقل الوحي بين الجنّ والقلم
عوت كذئبٍ وبدر الشعر منعكسا
في بؤبؤ العين ..
***

الشاعر :
منذا عن سناه عمي؟؟
عوت لتوقظ وحش الحرف مندفعا
خلف الأيائل ممسوسا بألف فم !!
عوَا كأنهما حشدٌ وليس هنا
إلا هما شبقٌ للخلق في نهم !!

القصيدة :
ياربّ سربٍ من الإعجاز منعتقٍ
أمامه الحرف مشدوها إليه ظمي!
أرانب الشعر في هرْجٍ وفي قلقٍ !!
تشكو زواحف تل النثر كالعجم
نبضي العروبة لم يضعف تدفقه
وزنٌ يرنّمُ بالإيقاع من قدم
***

الشاعر:
مابين بيتين تأويلان من حبق
والصدر والعجز قيثاران من نغم
محارة الصدر عرّت فيك لؤلؤَها
لأترك العجز منزاحا إلى التهم

القصيدة:
كأنك النزف في بال السطور هوى
***

الشاعر:
كأن سطرك في التنزاف شبه دمي!

القصيدة :
اكتب فديتك ماظلّ المجاز لظى
مايُبرئ الجرح من امضاء منهزم
ياربّ ظبيٍ سرى بالقرب مندفعا
أمامه الذئب مصلوب وعنه عمي
مجازه الصيد سعر الحرف ترفعه
سوق السهام إذا سهم الوصال رمي!!
لاكنز إلاك فاصرف مال أوردتي!
***

الشاعر:
إني عشقتك في فقري وفي النعم
سأمنع الصرف عن أسماء ملهمتي!
صرف اللآلئ أكليلٌ من الندم !!
إني نقشتك في قلبي مخلدة
لآخر العشق إمضاء بملء دمي

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مارس 2019

مسرحية غنائية

المزيد

21 أبريل 2019

هي وهو (مسرحية غنائية)

المزيد

21 مارس 2019

المبصرة والعمياء: مسرحية غنائية

المزيد

24 أبريل 2019

مسرحية غنائية بين مضطهد والجوع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

"ديم" تحصّل 700 ريال رسومًا لتوصيل الخدمة.. و30 ريالا لقطعها

الاقتصاد - محلي

"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

٤٨ مستفيدا من برنامج الكفاءات الحكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز القيادات الإدارية

المحليات - أخبار

"قانون الإفلاس" يحمي حقوق الدائنين بأحكام رادعة تصل لإسقاط بعض الحقوق المدنية

الاقتصاد - محلي

حرية تحويل الأموال والاستيراد المباشر وإلغاء الشريك المحلي أبرز تسهيلات "الاستثمار الأجنبي"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة