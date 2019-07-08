انطلاق الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس .. نوفمبر المقبل

- افتتاح المركز التعريفي والترويجي أمام الجمهور في الربع الثالث

مسقط – الرؤية

يشهد مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس التاريخي تقدماً ملحوظاً مع انتهاء مرحلة الإجراءات التمهيدية في موعدها وفقاً للمُخطط العام للمشروع والمعتمد من قِبل وزارتي السياحة والإسكان. وبعد التوقيع على اتفاقيتي التفاهم والشراكة يجري حالياً الانتهاء من اتفاقية تطوير المشروع مع الوزارات الحكومية المعنية.

وقد شارف المركز التعريفي والترويجي للمشروع والواقع على أرض الانشراح من كورنيش مطرح على الانتهاء، ومن المقرر افتتاح المركز أمام الجمهور خلال الربع الثالث من عام 2019. ويوفر المركز لزواره إطلالة استثنائية على كورنيش مطرح وخليج عُمان، وسيحتوي على معرض فني عُماني يهدف إلى تعريف السياح بالتاريخ والتراث العماني الأصيل، وبعراقة وأثر الحياة الثقافية الغنية لهذا الموقع الهام تاريخياً في المنطقة، كما سيحوي المركز مطعماً للمأكولات البحرية والذي سوف تقوم إحدى الشركات العمانية بإدارته وتشغيله.

وسيحظى زوار المركز برؤية المخطط الكامل لمشروع تطوير الواجهة البحرية، والاطلاع على مشاريع التطوير السكنية المقرر تنفيذها داخل المشروع عبر مجسمات الشقق التي سيتم عرضها في المركز.

وقال متحدث باسم شركة مطرح للتطوير السياحي إنَّ "مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس يتيح لنا كعمانيين مشاركة تراثنا وثقافتنا الغنية مع السياح من جميع أنحاء العالم".

وبما أن مشروع تطوير الواجهة البحرية يقام على أرض ميناء قائم فقد تطلب الأمر التعامل مع حوالي 22 جهة حكومية وخاصة داخل أرض الميناء وتم تحويل 6 جهات منها إلى أماكن ومكاتب أخرى تم تأهيلها خصيصاً لتتناسب مع متطلباتهم وظروف عملهم. كما قامت الشركة المطورة بهدم العديد من المباني والهياكل وتحويل الخدمات والبنى الأساسية التي تتعارض مع المشروع.

وعلاوة على ذلك، تقوم الشركة المطورة بعزل المناطق الإنشائية عن العمليات البحرية بواسطة سياج عالي المواصفات وتركيب إجراءات احترازية أخرى وذلك بناء على الخطة الأمنية لمرحلة الإنشاءات التي تمت المصادقة عليها من قبل شرطة عمان السلطانية.

ولأجل إعطاء فرص أوسع للمقاولين في السلطنة فقد قامت الشركة بطرح مناقصة للتأهيل المسبق لعدة تخصصات إنشائية وتشطيبية رئيسية حيث أبدت أكثر من 100 شركة رغبتها في التأهل وقد تم تحليل العروض وفق معايير التأهل المضمنة في المناقصة وقد وتأهلت الشركات المستوفية للمعايير. وسيجري طرح الحزمة الأولى للتناقص منتصف شهر يوليو ومن المقرر أن تنطلق عمليات البناء في موقع المشروع خلال نوفمبر 2019 بدءاً بحزمة أعمال البنية الأساسية والمباني وغيرها.

وبحسب بيان للشركة المطورة، فإنها تدرك حجم وأهمية مشروع تطوير الميناء، وتأثيره القوي على منطقة مطرح التاريخية وعلى المناطق المحيطة بها، ولذلك تم إجراء عدد من الدراسات المتعمقة لتقييم وتوجيه عمليات التطوير، وذلك لضمان اندماج المشروع مع الواقع المحيط وتأثيره إيجاباً على نشاطات الأفراد والسكان في المنطقة؟

وتركزت الدراسات على تأثير عمليات البناء والتطويرعلى حركة المرور في المنطقة: وخلصت الدراسة إلى وضع خطة لتفادي تشكيل أي إعاقة للمرور، وتمت الموافقة على الخطة من قبل بلدية مسقط، وحالياً تتم مراجعتها من قبل شرطة عُمان السلطانية. وكذلك التأثير الاجتماعي للمشروع: وتطرقت الدراسة إلى كافة الجوانب الاجتماعية، ووضعت توصيات عدة سيتم الأخذ بها خلال كل مرحلة من مراحل التطوير، وكذلك في خطة التنمية الشاملة الخاصة بالمشروع. إلى جانب الأثر البيئي للمشروع: ركزت هذه الدراسة على تقييم كل تداعيات عمليات التطوير على البيئة المحيطة، وقد تم إقرار النتائج والموافقة عليها من قِبل الوزارات المعنية.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: من المهم للغاية إجراء دراسات الاستدامة أثناء تطوير هذا الموقع المميز. فجهودنا للتطوير وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية نابضة بالحياة يجب أن تكون عاملاً مكملاً للارتقاء بحياة الناس. وبالتأكيد، فإنَّ البنية الاقتصادية المتينة لولاية مطرح أمر حيوي، لكن من الضروري أن تتم عملية التطوير في إطار حماية جوهر وحياة المجتمع المحيط.

وكجزء من أجندة المشروع وإيمان القائمين عليه بدورهم في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة، ستشهد مراحل المشروع المختلفة توفير العديد من فرص العمل وكذلك الفرص التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تمَّ بالفعل توظيف عدد من الخبرات العُمانية في عدة تخصصات وطرح فرص أعمال إنشائية وتوريدية واستشارية لعدد من الشركات العمانية، وتنص إستراتيجية المشروع على توفير أكبر قدر من الفرص الوظيفية والأعمال التجارية للعمانيين خلال المراحل القادمة.

ويشار إلى اختيار شركة داماك من قبل الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران" لتنفيذ مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس والذي تقدر قيمته الإجمالية بملياري دولار، ليصبح الميناء وجهة سياحية عالمية متكاملة تحتوي على فنادق ومساكن، إضافة إلى مناطق ترفيهية متعددة ومطاعم ومحلات تجارية.



