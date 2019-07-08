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"حماية المستهلك" تضبط محلات ومطاعم مخالفة بالمزيونة

الإثنين 08 يوليو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

"حماية المستهلك" تضبط محلات ومطاعم مخالفة بالمزيونة


المزيونة – الرؤية

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك في المزيونة من ضبط عدد من المحلات والمطاعم والمقاهي المخالفة لقانون حماية المستهلك في أسواق ولاية المزيونة وذلك خلال الحملات التفتيشية الدورية.
وقال أيمن بن محمد بن سعيد مسن مدير الإدارة إن المخالفات تنوعت بين عدم وضع الأسعار على السلع، وعدم وجود قوائم أسعار، وبيع سجائر ممنوعة مخالفة للمواصفات والمقاييس وغيرها من المخالفات الأخرى، مضيفاً أنه أصبح لدى مأموري الضبط القضائي وعي أكبر بالطرق والأساليب الجديدة التي يعمد من خلالها المخالفون للتّستر على أعمالهم المخالفة لقانون حماية المستهلك سواء من خلال وضعها في مخابئ سرية داخل المحل أو مع الأطعمة وغيرها من الطرق المبتكرة الجديدة، وأكد مسن على أنه تم إيقاع العقوبة المستحقة بمرتكبي تلك المخالفات من خلال فرض غرامات مالية تم تحصيلها في الإدارة.
وذكر مسن أن هذه المخالفات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في متابعة الأسواق لضمان تقيد أصحاب الأنشطة التجارية بقانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح المنظمة.

 

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