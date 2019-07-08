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"مدائن" تنظم برنامجا للتدريب على التحليل المالي

الإثنين 08 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

"مدائن" تنظم برنامجا للتدريب على التحليل المالي

البريمي – الرؤية

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" برنامجا للتدريب على التحليل المالي، ضمن خطتها لتأهيل وتدريب وتنمية كوادرها البشرية بمختلف المدن الصناعية التابعة لها لعام 2019.
ويهدف البرنامج إلى تعريف موظفيها بمفهوم التحلیل المالي وأنواعه، وإطلاعهم على النماذج العلمية الحديثة المستخدمة في التنبؤ المالي بفشل الشركات، وإكسابهم مهارات  دراسة وتدقيق نتائج التحلیل المالي، وأسس اتخاذ القرارات بناءً علیها.
واستهدف البرنامج الذي استمر لخمسة أيام بمركز المؤتمرات والمعارض في البريمي، الإدارة الوسطى والمباشرة من مديري المالیة في المدن الصناعية،  ورؤساء أقسام المحاسبة والمحاسبین والمحللين المالیین. وناقش مجموعة من المحاور الهامة مثل الإطار العام للتحلیل المالي بما فيه المدخل إلى التحلیل المالي، ومفهوم التحلیل المالي وأهدافه، ومعاییر التحلیل المالي ومظاهره، بما في ذلك المظهر الفني، والمظهر التفسیري، إلى جانب مناقشة البرنامج للمنهجية العلمیة المتبعة في التحلیل المالي، والقوائم المالیة الخاصة بالتحلیل من المركز المالي مرورا بقائمة الدخل، وصولاً إلى قائمة التدفقات النقدیة.
واستعرض البرنامج نماذج التنبؤ بالفشل المالي في مجموعة من الشركات، حيث تضمن البرنامج تطبيقاً عملياً لذلك من خلال تطبیق إجراءات التحلیل المالي ونماذج التنبؤ بالفشل المالي لبعض الشركات القائمة فعلیاً، وتشكیل فرق من الموظفين، بحیث یعمل كل فریق على دراسة نتائج التحلیل ورفع تقریر یوضح نتائج التحلیل من حیث نقاط القوة والضعف لكل شركة، وتوصیات كل فریق للإدارة العلیا لمساعدتها في القرارات، إلى جانب مناقشة نتائج التحلیل في نهایة الورشة وصولاً إلى توصیة موحدة یتفق علیها من قبل المشاركین.

 

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