"أمن مطار صلالة" تختتم دورتين تدريبيتين

اختتمت إدارة أمن مطار صلالة بقيادة شرطة محافظة ظفار دورتين تدريبيتين للعاملين في مطار صلالة.

وهدفت الدورتان إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تعينهم على أداء عملهم، وقد تضمنتا عدة محاور أهمّها التعريف بالأجهزة المُستخدمة في التفتيش بالمطارات والتعريف بالمواد التي تهدد أمن وسلامة الطيران المدني وكيفيّة التعامل معها إضافة إلى التعريف بجهاز الأشعة السينية وملحقاته وكيفية استخدامه كما تتخلل البرامج تمارين عملية لمعرفة السوائل والمواد الخطرة.

رعى الختام وتسليم الشهادات على المشاركين العقيد علي بن عبدالله باصديق مساعد قائد شرطة محافظة ظفار، بحضور المقدم مدير أمن مطار صلالة، وعدد من ضباط مرتب قيادة شرطة محافظة ظفار.