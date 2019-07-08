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1.4 مليون سائح زاروا السلطنة في 5 أشهر

الإثنين 08 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

الرؤية – نجلاء عبد العال

بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين للسلطنة (السياحة الوافدة) بنهاية مايو 1.4 مليون زائر، فيما بلغ عدد الزوار المغادرين (السياحة المغادرة) مليونين و500 ألف زائر.

وجاء الزوار الخليجيون في المرتبة الأولى من ناحية عدد الزوار حيث بلغ عددهم 478 ألفاً و471 زائرا يليهم الزوار من الجنسية الهندية حيث بلغ عددهم 161 ألفا و174 زائرا ثم الألمان بـ100 ألف و669 زائرا والبريطانيون بـ80 ألفا و545 زائرا. وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين خلال شهر مايو فقط 199 ألف زائر بنسبة ارتفاع بلغت 18.2 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.. ما سجل شهر مايو إجمالي سياحة مغادرة بـ 352 ألف زائر بنسبة انخفاض بلغت 17.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وشكل المغادرون من العمانيين ما نسبته 59 بالمائة من إجمالي المغادرين من السلطنة خلال شهر مايو 2019 حيث بلغ عددهم 267 ألفا و825 عمانيا مقارنة بـ207 آلاف و575 من غير العمانيين.. وشهد عدد زوار السلطنة عبر السفن السياحية طفرة كبيرة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي؛ وبنسبة زيادة 633.3% حيث بلغ عددهم حتى نهاية شهر مايو 2019م وشكل الأوروبيون غالبيتهم بما نسبته 65 بالمائة.

وجاء في المرتبة الأولى للقادمين عبر السفن السياحية الزوار الألمان حتى نهاية مايو حيث بلغ عددهم 68 ألفا و976 زائرا تلاهم البريطانيون حيث بلغ عددهم 21 ألفا و886 زائرا ثم الإيطاليون 16 ألفا و274 زائرا.. وبلغ عدد القادمين من أسبانيا 10 آلاف و341 زائرا ومن الولايات المتحدة 3 آلاف و515 زائرا. وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق من 3 إلى 5 نجوم حتى شهر مايو ما قيمته 8.8 مليون ريال عماني فيما بلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق 73 ألف نزيل.

كما بلغ عدد نزلاء تلك الفنادق خلال شهر مايو 86 ألفا و331 نزيلا مقارنة بـ89 ألفا و181 نزيلا خلال الفترة نفسها من عام 2014م بنسبة انخفاض بلغت 2ر3 بالمائة. كما بلغت نسبة الإشغال في الفنادق المذكورة بشهر مايو 9ر51 بالمائة مقارنة بـ 2ر57 بالمائة.

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