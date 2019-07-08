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حلقة عمل حول "العمل المؤقت والجزئي".. الأربعاء

الإثنين 08 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط


نزوى – الرؤية
تنظم وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية الأربعاء المقبل حلقة عمل حول تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وممثلي المؤسسات الصناعية والعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة لمدينة نزوى الصناعية والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".
وتهدف الحلقة التي تقام بمقر مدينة نزوى الصناعية إلى تعزيز حركة القوى العاملة بغرض تحسين النظام الحالي للعمل الجزئي وتعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

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